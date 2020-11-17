Рада отказалась рекомендовать Кабмину ослабить карантин выходного дня

Решение о смягчении ограничительных мер на выходных поддержали только 149 нардепов

Верховная Рада отказалась рекомендовать Кабмину пересмотреть решение о карантине выходного дня.

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"За" проголосовали 149 нардепов, "против" 9, "воздержались" 141.

Голосование по фракциям:

Проект постановления был подан в парламент главами фракций и и.о. спикера Рады Еленой Кондратюк.

Кабмину планировалось рекомендовать в трехдневный срок смягчить ограничения на выходных для ресторанов и кафе, торгово-развлекательных центров, сферы торговой и бытовой обслуги, учреждений культуры, спортзалов и бассейнов.

Перед голосованием глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что частичный карантин лучше полного локдауна и предложил дать правительству две-три недели для того, чтобы увидеть, дают ли ограничительные меры результат. В итоге монобольшинство не поддержало постановление.

1 ноября Кабмин принял решение ввести карантин выходного дня.

В нескольких городах местные власти отказались его вводить.

На выходных предприниматели протестовали против решения, а полиция закрывала рынки.

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Денис Юдин

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