Кабмин отменил карантин выходного дня, поскольку он "дал позитивный эффект"

Кабинет министров отменил введенный из-за эпидемии коронавируса карантин выходного дня, поскольку это позволяет сделать "позитивный эффект" после ограничений на выходные. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Премьер констатировал, что карантин выходного дня "дал позитивный эффект".

"За предыдущую неделю мы получили на 6000 случаев заболевания меньше, чем это прогнозировалось. Усиленные ограничения на выходных несколько стабилизировали ситуацию и в больницах: выравнивается ситуация с занятостью коек", – сказал он.

По его словам, это позволяет снять ограничения карантина выходного дня. "На выходных и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны по всей стране", – добавил премьер.

Он отметил, что сейчас Кабмин нарабатывает "сбалансированное решение о возможном расширении или ужесточении карантинных ограничений". О решении сообщат за семь дней до вступления новых правил в силу, заверил Шмыгаль.

11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня, оставив работать по субботам и воскресеньям только аптеки, продуктовые и АЗС.

30 ноября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после карантина выходного дня есть "тенденция к уменьшению динамики роста". Однако он считает, что достичь запланированного эффекта не удалось, так как украинцы не в полной мере соблюдали ограничения.

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Можно констатировать, что мы получили позитивный эффект. На конец карантина выходного дня, 30 ноября,

Марк Сировой

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