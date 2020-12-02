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Кабмин отменил карантин выходного дня, поскольку он "дал позитивный эффект"

02.12.2020, 14:05
Кабмин отменил карантин выходного дня, поскольку он
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров отменил введенный из-за эпидемии коронавируса карантин выходного дня, поскольку это позволяет сделать "позитивный эффект" после ограничений на выходные. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Премьер констатировал, что карантин выходного дня "дал позитивный эффект".

"За предыдущую неделю мы получили на 6000 случаев заболевания меньше, чем это прогнозировалось. Усиленные ограничения на выходных несколько стабилизировали ситуацию и в больницах: выравнивается ситуация с занятостью коек", – сказал он.

По его словам, это позволяет снять ограничения карантина выходного дня. "На выходных и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны по всей стране", – добавил премьер.

Он отметил, что сейчас Кабмин нарабатывает "сбалансированное решение о возможном расширении или ужесточении карантинных ограничений". О решении сообщат за семь дней до вступления новых правил в силу, заверил Шмыгаль.

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Можно констатировать, что мы получили позитивный эффект. На конец карантина выходного дня, 30 ноября,

Марк Сировой
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