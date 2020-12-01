25 000 заболевших в сутки. В НАН спрогнозировали развитие эпидемии в декабре – графики

В середине декабря в Украине могут выявлять более 20 000 заболевших COVID-19 в сутки, а концу месяца – более 25 000. При этом темпы роста эпидемии несколько замедлятся, говорится в прогнозе от Национальной академии наук.

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Согласно двухнедельному консенсус-прогнозу, черту в 20 000 инфицированных Украина пересечет уже 10 декабря. Вместе с официальной заболеваемостью будет расти число умерших (более 260 9-10 декабря) и выздоровевших (более 12 000 11 декабря), считают ученые.

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По четырехнедельному консенсус-прогнозу, примерно к 25 декабря будет зафиксировано более 25 000 заразившихся и 300 умерших за сутки. На этот же период ожидается более 16 000 выздоровевших за сутки.

Также прогнозируется, что 15 декабря Украина может пересечь число в 1 млн выявленных заболевших с начала эпидемии. На 25 декабря, считают ученые, суммарно с начала эпидемии будет зафиксировано 18 000 умерших и 600 000 выздоровевших. На этот же день прогнозируется 600 000 болеющих человек.

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В целом в НАН ожидают сохранения существующих негативных тенденций развития эпидемии, но с некоторым уменьшением темпов роста.

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Марк Сировой

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