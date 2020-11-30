UA

МОЗ не планирует предлагать продление карантина выходного дня – Степанов

30.11.2020, 21:25
МОЗ не планирует предлагать продление карантина выходного дня – Степанов - Фото
Максим Степанов (Скриншот видео facebook.com/maksym.stepanov.official)

Министерство здравоохранения не планирует предлагать продление карантина выходного дня. Об этом сказал глава МОЗ Максим Степанов в эфире Украина 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, предварительно об эффективности карантина, действовавшего на трех минувших уикендах, можно будет судить в середине текущей недели. Окончательные же результаты станут ясны на следующей неделе.

Министр заявил, что эффективность карантина оценивается по множеству показателей.

"Но сразу могу сказать – мы хорошо помним, как прошли у нас первые выходные, когда, мягко говоря, практически не следовали карантину. Но мы уже видим тенденцию к уменьшению динамики", – отметил глава МОЗ.

Отвечая на вопрос о перспективе продления карантина выходного дня, Степанов сказал: "Не думаю, что мы будем делать такое предложение".

Читайте также: Карантин 2.0 | Локдауну в Украине быть. Вопрос, когда. Какие варианты на столе у Зеленского?

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
карантин максим степанов коронавирус карантин выходного дня

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Невидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников

LIGA радниківНевидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников
 