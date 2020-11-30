МОЗ не планирует предлагать продление карантина выходного дня – Степанов

Министерство здравоохранения не планирует предлагать продление карантина выходного дня. Об этом сказал глава МОЗ Максим Степанов в эфире Украина 24.

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По его словам, предварительно об эффективности карантина, действовавшего на трех минувших уикендах, можно будет судить в середине текущей недели. Окончательные же результаты станут ясны на следующей неделе.

Министр заявил, что эффективность карантина оценивается по множеству показателей.

"Но сразу могу сказать – мы хорошо помним, как прошли у нас первые выходные, когда, мягко говоря, практически не следовали карантину. Но мы уже видим тенденцию к уменьшению динамики", – отметил глава МОЗ.

Отвечая на вопрос о перспективе продления карантина выходного дня, Степанов сказал: "Не думаю, что мы будем делать такое предложение".

11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня, оставив работать по субботам и воскресеньям только аптеки, продуктовые и АЗС.

29 ноября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что правительство может ввести "интеллектуальный локдаун".

Сегодня у Зеленского сказали, что при сильном росте количества больных, локдаун нужно будет ввести, но даты пока нет.

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Наталия Медведева

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