Арахамия уточнил свои слова об интеллектуальном локдауне

Концепция интеллектуального локдауна значит, что регионы будут выходить из жестких ограничений в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом в них. Такое уточнение в эфире Свободы слова на ICTV сделал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, автор слов об интеллектуальном локдауне.

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"Так называемый интеллектуальный локдаун значит, что выход после локдауна будет не равномерным, а с учетом эпидемиологической ситуации в регионах. Например, в Виннице ситуация лучше – они раньше вышли из локдауна. В Николаеве, например, ситуация хуже – они (ограничения, – ред.) продолжаются", – уточнил глава фракции Слуга народа.

Он уточнил, что идею интеллектуального локдауна озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль, когда обсуждалось, каким будет локдаун и будет ли он вообще. Арахамия добавил, что в правительстве пока нет финальной модели локдауна, но она прорабатывается, чтобы снизить экономические риски.

29 ноября Арахамия заявил, что в Украине могут ввести интеллектуальный локдаун, который "будет скорректирован на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее".

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Марк Сировой

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