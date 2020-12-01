UA

Арахамия уточнил свои слова об интеллектуальном локдауне

01.12.2020, 09:42
Арахамия уточнил свои слова об интеллектуальном локдауне - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Концепция интеллектуального локдауна значит, что регионы будут выходить из жестких ограничений в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом в них. Такое уточнение в эфире Свободы слова на ICTV сделал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, автор слов об интеллектуальном локдауне.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Так называемый интеллектуальный локдаун значит, что выход после локдауна будет не равномерным, а с учетом эпидемиологической ситуации в регионах. Например, в Виннице ситуация лучше – они раньше вышли из локдауна. В Николаеве, например, ситуация хуже – они (ограничения, – ред.) продолжаются", – уточнил глава фракции Слуга народа.

Он уточнил, что идею интеллектуального локдауна озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль, когда обсуждалось, каким будет локдаун и будет ли он вообще. Арахамия добавил, что в правительстве пока нет финальной модели локдауна, но она прорабатывается, чтобы снизить экономические риски.

Смотрите также: Пока власть думает над локдауном. Под офисом Зеленского монтируют каток – фото

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
карантин Давид Арахамия коронавирус COVID-19 интеллектуальный локдаун

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Невидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников

LIGA радниківНевидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников
 