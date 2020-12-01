Бессимптомные и "обычные" больные. Есть догадка, отчего разница реакций на коронавирус

У бессимптомно болеющих COVID-19 вовсе не слабый противовирусный иммунитет: наоборот, в организме таких зараженных "наблюдается устойчивый и высокофункциональный вирусоспецифический клеточный иммунный ответ". Это предположила в препринте статьи на bioRxiv международная группа молекулярных биологов во главе со специалистами из Сингапура.

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Спустя год с коронавирусом в человеческой популяции известно, что часть носителей SARS-CoV-2 переболевают бессимптомно/очень легко и без видимых последствий для здоровья, хотя примерно каждый пятый из всех заразившихся получает осложнения различной тяжести: поражения легких, сердца, сосудов, мозга, других органов.

Авторы проверили кровь примерно 478 сингапурцев из одного общежития в мае–июле и сравнили реакцию Т-клеток иммунитета у бессимптомных (85 человек) и тех, кто явно болел (76), на кусочки оболочки коронавирусных частиц. Выяснилось, что Т-клетки бессимптомных активнее "нападали" на чужеродные фрагменты.

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Биологи проследили цепочку реакций организма, почему так получается, и узнали, что иммунитет бессимптомных продуцировал чрезмерные объемы противовирусного γ-интерферона и интерлейкина-2 (сигнальные молекулы, которые указывают организму, где нужна воспалительная реакция, а где – наоборот).

При этом у симптомных больных реакция иммунитета была другой: их Т-клетки производили также много интерлейкина-6, интерлейкина-1β и TNF-α (все три – активаторы воспаления) и очень мало интерлейкина-2 и интерлейкина-10 (подавляют воспаление). То есть, у "обычных" больных налицо был перекос в сторону чрезмерной реакции иммунитета на заражение.

Еще одно открытие ученых состоит в том, что за более активной реакцией Т-клеток у бессимптомных следовало более быстрое падение их числа в крови зараженных после победы над инфекцией, чем у симптомных. Означает ли это, что такие могут легче/быстрее заболеть снова, авторы выводов не делают.

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Они отмечают, что опыты на животных показали, что способность Т-клеток одновременно производить γ-интерферон и IL-10 "приводит к эффективному контролю над вирусов без запуска патологических процессов".

Также авторы подчеркивают: для подтверждения обнаруженных ими результатов нужны более обширные многоцентровые исследования, и проблему "почему одни бессимптомные, а другие нет" по-прежнему нужно тщательно исследовать с разных сторон.

Евгений Пилипенко

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