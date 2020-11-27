"Носовую" вакцину против COVID-19 готовы испытать на людях, в том числе детях от 2 лет

Американская биофарм-компания Altimmune подала заявку на начало в декабре фазы I испытаний на людях AdCOVID – вакцины-кандидата против коронавируса, которую не колют внутримышечно, как подавляющее большинство препаратов-конкурентов, а впрыскивают в нос однократной дозой.

В случае отмашки, первые данные испытаний ожидаются до апреля 2021 года.

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Авторы называют AdCOVID "вакциной следующего поколения", и подчеркивают – на скорость с лидерами вакцинной гонки они не соперничают. Их препарат можно перевозить при комнатной температуре и хранить в обычных холодильниках "в течение многих лет".

Препарат весной и летом прошел обширные доклинические испытания в Университете Алабамы в Бирмингеме. Компания готова проверить его даже на детях от двух лет и старше – настолько уверена в его безопасности.

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На доклинических испытаниях нацеленный на S-белок шипов вируса AdCOVID стимулировал обширный иммунный ответ – системный (нейтрализация антителами в крови подопытных животных) и местный (с участием иммуноглобулинов IgA в слизистой оболочке и с активацией резидентных Т-клеток памяти в полости носа и дыхательных путях).

"Интраназальная вакцинация является привлекательной стратегией, поскольку слизистая носа – первая линия защиты от проникновения SARS-CoV-2 до распространения его в легкие. Внутримышечные вакцины вызывают системный иммунитет, но не иммунитет слизистых, а именно он может иметь важное значение для предотвращения распространения вируса путем остановки его репликации и передачи дальше из первого очага инфекции", – пишут авторы.

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Без местного иммунитета носоглотка может стать резервуаром для вируса, особенно у детей, что потенциально может способствовать передаче инфекции даже после внутримышечной вакцинации, подчеркнули они. По мнению разработчиков, предотвращающая передачу вируса от детей вакцина позволит им вернуться в школу, а их родителям – на работу.

Евгений Пилипенко

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