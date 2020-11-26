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Вакцинация украинцев в возрасте старше 55 лет от COVID-19 может занять полгода – KSE

26.11.2020, 17:20
Вакцинация украинцев в возрасте старше 55 лет от COVID-19 может занять полгода – KSE - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Аналитики Центра экономики охраны здоровья Киевской школы экономики (KSE) пришли к выводу, что вакцинация наиболее уязвимой группы населения – старше 55 лет – в Украине займет примерно шесть месяцев. Об этом говорится в пресс-релизе Киевской школы экономики.

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Специалисты центра подсчитали, что в Украине сейчас живет около 13,5 млн людей, для которых коронавирус может иметь особо опасные последствия и которых необходимо вакцинировать в первую очередь.

При этом, люди старшего поколения составляют 36% от всего населения страны, поэтому их вакцинация даже не гарантирует появления коллективного иммунитета.

По данным КШЭ, если все амбулатории семейной медицины будут ежедневно вакцинировать по восемь часов в день, то на прививки для группы украинцев в возрасте старше 55 лет у них уйдет примерно полгода.

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Дарья Мостовая
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