Вакцинация украинцев в возрасте старше 55 лет от COVID-19 может занять полгода – KSE

Аналитики Центра экономики охраны здоровья Киевской школы экономики (KSE) пришли к выводу, что вакцинация наиболее уязвимой группы населения – старше 55 лет – в Украине займет примерно шесть месяцев. Об этом говорится в пресс-релизе Киевской школы экономики.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Специалисты центра подсчитали, что в Украине сейчас живет около 13,5 млн людей, для которых коронавирус может иметь особо опасные последствия и которых необходимо вакцинировать в первую очередь.

При этом, люди старшего поколения составляют 36% от всего населения страны, поэтому их вакцинация даже не гарантирует появления коллективного иммунитета.

По данным КШЭ, если все амбулатории семейной медицины будут ежедневно вакцинировать по восемь часов в день, то на прививки для группы украинцев в возрасте старше 55 лет у них уйдет примерно полгода.

16 ноября в ВОЗ заявили, что одна только вакцина не остановит пандемию COVID-19.

Читайте также: Глава ВОЗ о коллективном иммунитете к коронавирусу: Этот подход аморален и неприемлем

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.