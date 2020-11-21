COVID-19. В Китае экспериментальную местную вакцину получили миллион человек: результаты

В фармкомпании утверждают, что о серьезных побочных эффектах либо случаях заболевания коронавирусом пока не сообщал ни один из привитых

Представитель китайской компании Sinopharm Лю Цзинчжэн заявил, что разработанную ими вакцину от COVID-19 уже получили около миллиона жителей Китая, несмотря на то, что она до сих пор имеет статус экспериментальной. О серьезных побочных эффектах у привитых пока не сообщалось, передает CNN.

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"Мы применяли ее в экстренных случаях примерно на миллионе человек и пока не получали никаких сообщений о серьезных побочных реакциях. В отдельных случаях лишь присутствовала легкая симптоматика болезни", – отметил Цзинчжэн.

По его словам, прививки делались местным строителям, дипломатам и студентам, которые часто путешествовали по миру во время пандемии, а также тем, кто планировал уезжать за границу. Пока ни один из них не сообщил о том, что заболел коронавирусом.

В качестве примера, представитель фармкомпании также упомянул об одной международной компании, в заграничном офисе которой был вакцинирован 81 сотрудник из 99. Когда в здании началась вспышка COVID-19, то 10 из 18 непривитых человек заболели, в то время как среди вакцинированных сотрудников не заболел ни один.

Вместе с тем, остается неизвестным, о какой именно вакцине говорил Цзинчжэн, поскольку в разработке у Sinopharm находятся два препарата, ни один из которых еще до конца не прошел третий этап клинических исследований.

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Дарья Мостовая

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