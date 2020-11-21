UA

COVID-19. В Китае экспериментальную местную вакцину получили миллион человек: результаты

21.11.2020, 12:15
COVID-19. В Китае экспериментальную местную вакцину получили миллион человек: результаты - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В фармкомпании утверждают, что о серьезных побочных эффектах либо случаях заболевания коронавирусом пока не сообщал ни один из привитых

Представитель китайской компании Sinopharm Лю Цзинчжэн заявил, что разработанную ими вакцину от COVID-19 уже получили около миллиона жителей Китая, несмотря на то, что она до сих пор имеет статус экспериментальной. О серьезных побочных эффектах у привитых пока не сообщалось, передает CNN.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Мы применяли ее в экстренных случаях примерно на миллионе человек и пока не получали никаких сообщений о серьезных побочных реакциях. В отдельных случаях лишь присутствовала легкая симптоматика болезни", – отметил Цзинчжэн.

По его словам, прививки делались местным строителям, дипломатам и студентам, которые часто путешествовали по миру во время пандемии, а также тем, кто планировал уезжать за границу. Пока ни один из них не сообщил о том, что заболел коронавирусом. 

В качестве примера, представитель фармкомпании также упомянул об одной международной компании, в заграничном офисе которой был вакцинирован 81 сотрудник из 99. Когда в здании началась вспышка COVID-19, то 10 из 18 непривитых человек заболели, в то время как среди вакцинированных сотрудников не заболел ни один.

Вместе с тем, остается неизвестным, о какой именно вакцине говорил Цзинчжэн, поскольку в разработке у Sinopharm находятся два препарата, ни один из которых еще до конца не прошел третий этап клинических исследований.

Читайте также: Вакцины от коронавируса: разбираем темные лошадки, которые уже одобрили некоторые страны

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Китай вакцина прививка коронавирус sinopharm

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Майдан: революция достоинства. Семь лет назад украинцы вышли на протест

Спецпроект 2014-гоМайдан: революция достоинства. Семь лет назад украинцы вышли на протест
 