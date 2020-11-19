Коронавирус. В мире пока не решили, будут ли вакцинировать переболевших и детей – Ляшко

Пока неизвестно, как долго держится иммунитет у переболевших и как долго он будет держаться после вакцинации, сказал Ляшко

Ученые-медики в мире пока не знают, будут ли вакцинировать от коронавирусной инфекции уже переболевших COVID-19 и детей. Об этом сказал замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в эфире программы Право на власть.

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"Не знает Германия, не знает весь мир – будем ли мы вакцинировать людей, которые переболели коронавирусной болезнью. Это вопрос, который сегодня обсуждается на уровне всех ведущих ученых, поскольку мы не знаем, как долго держится иммунитет у людей, которые переболели, и как долго будет держаться иммунитет после проведения прививки. Третья клиническая стадия испытаний продолжается", – сказал Ляшко.

Он добавил, что также пока неизвестно, какой будет инструкция для вакцинации детей.

Ранее сегодня Ляшко сообщил, что в глобальном механизме Всемирной организации здравоохранения COVAX подтвердили выделение Украине вакцины от коронавирусной болезни для 20% населения бесплатно.

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Наталия Медведева

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