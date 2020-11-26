Ученый предложил гипотезу, почему мужчины тяжелее женщин болеют коронавирусом

У женщин коронавирусная болезнь – не фактор повышенной смертности, в отличие от мужчин, не только из-за более эффективного антивирусного ответа, но и по причине наличия у них в организме репродуктивных стероидов. Они, возможно, в какой-то мере защищают от "утяжеления" симптомов COVID-19, пишут в журнале Trends in Endocrinology and Metabolism.

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Спустя год пандемии уже ясно, что у мужчин и пожилых людей наблюдаются в целом более серьезные симптомы и высокая смертность при заражении SARS-CoV-2.

Эстроген и прогестерон, а также его активный метаболит аллопрегнанолон обеспечивают противовоспалительные функции, изменяют компетентность иммунных клеток, стимулируют выработку антител и способствуют восстановлению клеток эпителия в ротоглотке. Кроме того, они угнетают рецептор ACE2, "входные ворота" коронавируса в клетку.

Наблюдения показали, что у некоторых беременных женщин с легким/бессимптомным ковидом тяжесть симптомов усиливалась сразу после родов: это совпадает с резким снижением гормонального фона. Концентрации этих гормонов увеличиваются до 100 раз при беременности и падают после родов. "Корреляция действительно поразительна", – пишет автор статьи Грациано Пинна.

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Данные медиков в США говорят, что в стране 38 071 беременная женщина заразилась COVID-19, из них 51 умерла (0,13%). Среди небеременных женщин число умерших составляет 2%. То есть, уточняют ученые, у беременных в 15 раз меньше шансов умереть от ковида, чем у других женщин.

Автор считает, что женские гормоны могут блокировать гиперреакцию иммунитета на коронавирус. Кроме того, это "дает важную научную основу для понимания, почему пожилые менее защищены: мы знаем, что чем вы старше, тем меньше у вас гормонов".

Ученый призвал провести клинические испытания, приносят ли эти гормоны пользу мужчинам и женщинам в постменопаузе с риском развития тяжелых симптомов COVID-19.

Он пишет, что обогащенная фитоэстрогенами (растительным "эстрогеном" из соевых бобов, чечевицы, овса) диета также может помочь: эти вещества обладают способностью напрямую связываться с рецепторами эстрогенов человека, либо могут быть преобразованы в эстрадиол микрофлорой кишечника.

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Евгений Пилипенко

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