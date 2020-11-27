Мы уже год с коронавирусом. У него пока нет мутаций, повышающих заразность – исследование

Расшифровав геномы коронавируса SARS-CoV-2 от десятков тысяч больных почти в сотне стран мира, группа британских и французских биологов успокоила: через год после появления у человечества новой болезни пока не заметно, чтобы патоген эволюционировал в сторону большей заразности. Об этом они пишут в статье для журнала Nature Communications, пресс-релиз опубликован в EurekAlert.

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Новый вирус перешел на человечество ориентировочно осенью 2019 года; от какого животного-хозяина – пока точно неизвестно. Из-за такого недавнего "перескока" возникли опасения, что SARS-CoV-2 еще не полностью адаптировался к человеку – и будет лишь усиливать заразные свойства.

Группа исследователей провела огромную работу по расшифровке и сравнительному анализу геномов вируса от 46 723 больных в 99 странах. Работа пока не завершена, но уже выявлено 12 706 мутаций в цепочках рибонуклеиновой кислоты SARS-CoV-2. Около 400 мутаций возникали два и больше раз, причем у не связанных между собой больных. Почти 200 мутаций вируса возникали по три и больше раз у разных носителей: именно они могли бы закрепиться при естественном отборе.

"Мы не идентифицировали ни одной повторяющейся мутации в этом наборе геномов, убедительно связанной с повышенной передачей вируса", – пишут исследователи.

Это касается и нашумевшей мутации D614G, хотя ранее усиление заразности вируса из-за нее было показано в опытах "в пробирке". Ученые считают, что эта мутация просто произошла рано на генеалогическом древе SARS-CoV-2 и поэтому сейчас доминирует в мире, а не из-за некой ее пользы для вируса.

РНК-вирусы мутируют прежде всего из-за несовершенного механизма копирования генома, при рекомбинации с другими вирусами в общих клетках-жертвах, а также под давлением среды в организме хозяина. SARS-CoV-2, пишут ученые, чаще всего мутирует под воздействием иммунной системы человека.

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Биологи прогнозируют сильнейший прессинг естественного отбора на коронавирус под влиянием будущей массовой вакцинации: могут появиться и закрепиться мутации, которые помогают SARS-CoV-2 "пропадать с радаров" иммунитета и, соответственно, делать вакцины неэффективными.

Но авторы исследования настроены оптимистично: пишут, что наука достаточно продвинулась, чтобы оперативно засекать такие перемены и корректировать вакцины, особенно основанные на современных технологиях мРНК.

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Евгений Пилипенко

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