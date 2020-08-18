В Азии столкнулись с новым штаммом мутировавшего коронавируса

Некоторые ученые предполагают, что новый штамм коронавируса может быть более заразным, однако подчеркивают: доказательств этому пока нет

В Юго-Восточной Азии столкнулись с новым штаммом мутировавшего коронавируса. Его назвали D614G, передает Bloomberg.

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В Малайзии обнаружили кластер из 45 заболевших. Вспышка началась от человека, который вернулся из Индии и нарушил карантин. Отмечается, что его тест на COVID-19 по возвращению в страну был отрицательным. За нарушение противоэпидемических правил его приговорили к пяти месяцам тюрьмы и штрафу.

В издании пишут, что штамм выявили в столичном округе на Филиппинах и во время последних вспышек Китае. Штамм был обнаружен во многих других странах и стал преобладающим в Европе и США, при этом Всемирная организация здравоохранения заявила, что нет никаких доказательств того, что этот штамм приводит к более тяжелому заболеванию.

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Глава отдела эпидемиологии Университета Гонконга Бенджамин Коулинг говорит, что сейчас D614G выявляют чаще, что может указывать на какое-то его конкурентное преимущество перед другими штаммами. Однако он подчеркивает: доказательств большей заразности нового штамма пока нет.

"Говорят, что мутировавший штамм имеет более высокую вероятность передачи или заразности, но у нас все еще недостаточно веских доказательств, чтобы сказать, что это так", - заявила заместитель министра здравоохранения Филиппин Мария Розарио Верджайр.

В конце июля ученые предположили, что порог коллективного иммунитета при новом коронавирусе SARS-CoV-2 может быть гораздо ниже значений, которые неоднократно озвучивались – не 60-70%, а 10-20% иммунных людей и, возможно, даже меньше

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Марк Сировой

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