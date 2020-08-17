COVID-19. Китай выдал первый патент на вакцину, ее делают с участием военных
Как отмечается, испытания на мышах и морских свинках показали, что вакцина обладает хорошей иммуногенностью
Государственное управление по делам интеллектуальной собственности Китая выдало первый патент на вакцину от коронавируса. Об этом сообщает Xinhua.
Патент получили Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии и компания CanSino Biologics.
Разработала рекомбинантную вакцину от COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV команда ученых под руководством Чэнь Вэя, исследователя Института военной медицины при академии.
Как отмечается, тестирование на мышах и морских свинках показало, что препарат обладает хорошей иммуногенностью.
Кроме того, сообщается, что вакцину можно легко изготовить, что обеспечит ее быстрое массовое производство.
В июне Ad5-nCoV получил специальное разрешение на год для военного использования. В марте препарат стал первым в Китае, одобренным для клинических испытаний.
Читайте также: Китайцы рапортуют об успехе вакцины из "убитого" вируса. Что такое CoronaVac
Комментарии