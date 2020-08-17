COVID-19. Китай выдал первый патент на вакцину, ее делают с участием военных

Как отмечается, испытания на мышах и морских свинках показали, что вакцина обладает хорошей иммуногенностью

Государственное управление по делам интеллектуальной собственности Китая выдало первый патент на вакцину от коронавируса. Об этом сообщает Xinhua.

Патент получили Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии и компания CanSino Biologics.

Разработала рекомбинантную вакцину от COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV команда ученых под руководством Чэнь Вэя, исследователя Института военной медицины при академии.

Как отмечается, тестирование на мышах и морских свинках показало, что препарат обладает хорошей иммуногенностью.

Кроме того, сообщается, что вакцину можно легко изготовить, что обеспечит ее быстрое массовое производство.

В июне Ad5-nCoV получил специальное разрешение на год для военного использования. В марте препарат стал первым в Китае, одобренным для клинических испытаний.

СПРАВКА. В основе препарата китайцев лежит проверенная технология вирусного вектора: аденовирус, который вызывает максимум ОРЗ, лишают способности "размножаться" и снижают его патогенность, а затем генетически модифицируют так, что он начинает кодировать S-белок коронавируса. Попадая в организм, вакцина эта вызывает там реакцию, аналогичную раздражению новым коронавирусом: иммунитет "считает", что встретился с SARS-CoV-2 и производит соответствующие антитела. Включается также Т-клеточный ответ. Вакцину Ad5-nCov нужно вводить один раз.

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Наталия Медведева

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