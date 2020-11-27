Наглядно. Как маска и дистанция мешают распространению инфекции – видео и результаты

Ученые американского академического медцента Mayo Clinic показали, как широкое использование масок и респираторов вместе с физическим расстоянием снижают риски распространения коронавируса. Исследователи имитировали образование дыхательных микрокапель и аэрозоля с помощью манекенов и замеряли их разлет на различные расстояния.

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Они выяснили, что эффективными в снижении пропускания капель и их разлета были как одноразовые медицинские маски, так и двухслойные тканевые маски.

"Мы не обнаружили разницы между типами масок с точки зрения того, насколько хорошо они блокируют испускаемые носителем аэрозольные частицы. Наиболее распространенный механизм передачи COVID-19 – респираторные капли, которые больше, чем аэрозоли, и их легче блокировать с помощью масок", – подчеркнули ученые.

На иллюстрации выше (нажмите, чтобы увеличить): зеленоватый цвет – манекен без маски, голубой – в тканевой маске, синий – в обычной медицинской маске. Source masked – источник инфекции в маске, target masked – в маске тот, кто вдыхает воздух рядом, both masked – оба в масках.

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Эксперименты проводились также с частицами диаметром около двух микрон: эти аэрозольные микрокапли могут содержать множество вирионов коронавируса.

Логично, что количество капель от "зараженного" уменьшалось с увеличением расстояния. В ситуации, когда оба были в масках, риск передачи условного вируса снижался с условных 100% в безмасочном сценарии до 0,5% и меньше независимо от расстояния.

"Мы объективно установили, что маски критически важны для защиты вас самих и людей вокруг вас. Если вы носите маску, вы защищаете других. Если они носят маски, они защищают вас", – резюмировали исследователи.

Mayo Clinic уточняет, что этот пресс-релиз основан на пока еще не опубликованных данных, но ученые посчитали важным поделиться полученными данными, "чтобы подчеркнуть важность ношения масок и соцдистанции перед праздниками".

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