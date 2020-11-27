Акции AstraZeneca упали после сообщения о странностях испытаний вакцины против COVID-19

Акции фармкомпании Astrazeneca упали более чем на 6% после сообщения о том, что с результатами эффективности ее вакцины-кандидата против коронавируса есть странности, и научное сообщество в недоумении из-за того, как ее высчитывали. Об этом пишет CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ранее производитель заявил, что его препарат AZD1222 эффективен в предотвращении тяжелой симптоматики на основании данных 23 000 участников исследования. 131 доброволец заболел ковидом, но сколько из них получили вакцину, а не плацебо, не уточнялось. Затем обнародовали три оценки эффективности – 62%, 70% и 90%.

Оказывается, на фазе III испытаний в Британии применялись две схемы иммунизации, которые различались концентрацией дозы в первой инъекции: она была либо полная, либо половинчатая. Вторая инъекция (спустя месяц) у всех была полной. Некоторые ученые задаются вопросом, почему компания сообщила о "среднем" результате двух, считай, разных испытаний, если это отход от правил стандартной отчетности.

Читайте также: AZD1222 хорошо показала себя в группе риска: среди пожилых

Затем возникла еще одна путаница: исполнительный вице-президент AstraZeneca заявил, что причиной того, что некоторые добровольцы получили половинчатую дозу (ту, что оказалась эффективной на 90%) – лабораторно-производственная ошибка. Ее исправили и регулятор Британии согласился включить "оба подхода".

Эти два курса проводились только в Британии, и только среди тех, чей возраст был 55 лет и моложе. Часть ученых предположила, что повышенная протективность вакцины среди таких может объясняться тем, что они моложе и, соответственно, лучше вырабатывают иммунный ответ и справляются с инфекцией.

СПРАВКА. AZD1222 разработана . AZD1222 разработана на основе вектора аденовируса шимпанзе , в отличие от "человеческих" Sputnik V (Ad26 и Ad5), CanSinoBio (Ad5) и Ad26.COV2.S/Johnson&Johnson (Ad26). Компания называет ее "вакциной для всего мира" из-за низкой цены и вполне удобных условий для транспортировки (2-8 градусов тепла не менее полугода).

Более того, группа с повышенной защищенностью была значительно меньше: 2741 участник. Во второй группе 8895 человек получили две полные дозы и, как оказалось, были защищены только на 62%. В компании просто сложили 62% и 90%, и разделили на два, получив среднее арифметическое.

AstraZeneca теперь собирается "доиспытать" курс с половинной первой дозой на дополнительных 20 000 добровольцах в США, где уже около 10 000 человек испытывают полную дозировку. Глава AstraZeneca заявил, что дополнительное исследование, которое проведут быстрее, вряд ли повлияет на одобрение регулирующих органов в Европе.

Пока неясно, почему режимы с двумя дозами дают такие разные показатели эффективности. Иммунологи указывают: большая доза – не обязательно лучше, когда речь идет о вакцинах и иммунотерапии. ВОЗ ждет публикаций итоговых данных.

В США вакцинирование может начаться уже 11 декабря – представитель правительства.

Читайте также: Коронавирус. Цена на вакцину Moderna будет стартовать от $25 за дозу

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.