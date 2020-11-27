UA

В Грузии локдаун на два месяца: введут комендантский час, закроют почти все

27.11.2020, 00:10
В Грузии локдаун на два месяца: введут комендантский час, закроют почти все - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Правительство Грузии с 28 ноября до 31 января вводит жесткие карантинные ограничения из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает Грузия Online.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В стране устанавливают комендантский час –  с 21:00 до 05:00 будет запрещено выходить на улицу. Исключением сделают для предновогоднего и предрождественского вечеров 31 декабря и 6 января.

Прекратят работу все междугородние пассажирские перевозки. Запрет не распространяется только на такси.

В крупных городах остановят муниципальный транспорт.

Ресторанам будет разрешено продавать блюда только на вынос или с доставкой, а спортзалы, бассейны, художественные студии закроют.

Прекратят работу детсады и ясли, а школы переведут на дистанционное обучение.

Закроют все непродовольственные рынки и почти все непродовольственные магазины – кроме зооаптек и зоотоваров, бытовой химии и прессы.

С 24 декабря до 2 января ограничения обещают ослабить. В этот период откроют ТРЦ и рынки, восстановится работа муниципального транспорта и междугородние перевозки. После этого транспорт снова запустят только с 16 января.

Читайте также: Аваков: Я – радикален, надо ввести локдаун на 3-4 недели, но с компенсациями

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
локдаун Грузия коронавирус

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации

Партнерский проект"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации
 