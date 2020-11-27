В Грузии локдаун на два месяца: введут комендантский час, закроют почти все

Правительство Грузии с 28 ноября до 31 января вводит жесткие карантинные ограничения из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает Грузия Online.

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В стране устанавливают комендантский час – с 21:00 до 05:00 будет запрещено выходить на улицу. Исключением сделают для предновогоднего и предрождественского вечеров 31 декабря и 6 января.

Прекратят работу все междугородние пассажирские перевозки. Запрет не распространяется только на такси.

В крупных городах остановят муниципальный транспорт.

Ресторанам будет разрешено продавать блюда только на вынос или с доставкой, а спортзалы, бассейны, художественные студии закроют.

Прекратят работу детсады и ясли, а школы переведут на дистанционное обучение.

Закроют все непродовольственные рынки и почти все непродовольственные магазины – кроме зооаптек и зоотоваров, бытовой химии и прессы.

С 24 декабря до 2 января ограничения обещают ослабить. В этот период откроют ТРЦ и рынки, восстановится работа муниципального транспорта и междугородние перевозки. После этого транспорт снова запустят только с 16 января.

25 ноября в Украине выявили 15 331 нового заболевшего коронавирусом – это рекорд.

26 ноября инфекционист при МОЗ Ольга Голубовская заявила, что пора думать о введении трехнедельного жесткого карантина.

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Наталия Медведева

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