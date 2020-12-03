Когда вводить локдаун. В KSE спрогнозировали развитие эпидемии при разных датах – график

В Украине следует уже в декабре ввести локдаун на месяц, чтобы переломить кривую заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 и не допустить критической нагрузки на систему здравоохранения. К таким выводам пришли в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), спрогнозировав три сценария развития эпидемии. Результаты исследования были представлены на онлайн-трансляции.

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В KSE прогнозируют такое развитие эпидемии при трех сценариях:

- 1 cценарий – локдаун вводится со следующей недели на 30 дней. К середине-концу декабря прогнозируется суточная заболеваемость в 17 000 новых пациентов, затем – спад.

- 2 сценарий – локдаун вводится с 1 января на 30 дней. К середине января прогнозируется 28 000 инфицированных за сутки, затем – спад.

- 3 сценарий – локдауна нет, карантина выходного дня нет, остаются ограничения оранжевой зоны по всей стране. Прогнозируется, что перелома кривой заболеваемости не будет, и к февралю заболеваемость достигнет 40 000 заразившихся за сутки.

В KSE прогнозируют, что при втором и третьем сценарии к 4 января могут закончиться койки для больных COVID-19 (если учитывать обеспеченность фонда коек на 29 ноября).

В KSE рекомендуют уже в декабре вводить локдаун. По словам руководителя Центра экономики здравоохранения Павла Ковтанюка, ограничения лишь оранжевой зоны могут привести стремительному росту заболеваемости, а до локдауна с января может наступить критическая нагрузка на систему здравоохранения.

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Марк Сировой

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