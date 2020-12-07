Впервые за последний месяц. Суточная заболеваемость COVID-19 опустилась ниже цифры в 9000

За 6 декабря в Украине официально зарегистрировали 8641 нового заболевшего коронавирусной инфекцией (днем ранее – 11 590). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Также 145 украинцев умерли (167), 5123 человека выздоровели (6048).

За вчерашний день было сделано 33 502 теста на коронавирус (42 096). Из них по методу ПЦР (выявляет только заболевших) – 27 881, по методу ИФА (выявляет и тех, кто уже переболел) – 5621.

Лидерами по суточной заболеваемости стал Киев (1526), а также Днепропетровская (960), Одесская (662), Киевская (635), Сумская (477) области.

За все время эпидемии в Украине уже зарегистрировано 821 947 заболевших COVID-19. При этом, 423 704 пациента выздоровели, 13 733 – скончались.

5 декабря главный санврач страны Виктор Ляшко перечислил категории людей, которые первыми получат вакцину от коронавируса.

7 декабря стал известен ответ мэров украинских городов по поводу допустимых ограничений во время введения локдауна.

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Дарья Мостовая

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