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Кабмин и местные власти готовят список ограничений при локдауне: что готовы закрыть мэры

06.12.2020, 16:26
Кабмин и местные власти готовят список ограничений при локдауне: что готовы закрыть мэры - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабмин с местными властями работают над перечнем возможных ограничений, которые предположительно будут введены в январе. Мэры городов и главы ОГА ответили, что готовы закрыть в своих населенных пунктах. Об этом в Facebook сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, в декабре локдауна не будет, но в январе — скорее всего карантинные меры придется ужесточить.

Шмыгаль сообщил, что сейчас Кабмин вместе с местными властями готовят список возможных ограничений. Руководители городов и ОГА прошли опросы и предоставили собственное мнение.

В частности, по словам премьера, они поддерживают запрет или ограничение:

- праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ – 100%;

- музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга – 95%;

- праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров – 90%.

В то же время мэры и главы ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания).

Полный перечень возможных иер карантина будет представлен на заседании Кабмина 9 декабря.

  • Президент Владимир Зеленский считает, что нет необходимости в декабре вводить в Украине локдаун. Однако в январе этого, по его словам, избежать вряд ли удастся. 
  • По словам главного санврача Виктора Ляшко, усиленный карантин в Украине могут ввести в начале января 2021 года.
Вадим Ребрина
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