Ляшко: Усиленный карантин могут ввести в начале января, он будет мягче весеннего

Усиленный карантин в Украине могут ввести в начале января 2021 года. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Радио Свобода.

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По его словам, сейчас рассматривается три даты в начале января, а точную дату введения карантина должны объявить в среду, 9 декабря, на заседании правительства.

Он добавил, что в отличие от полного локдауна, который был весной, в январе будет работать транспорт, гостиницы и горно-лыжные курорты. Также будут оставаться открытыми продуктовые магазины.

При этом правительство планирует полностью запретить работу заведений общественного питания, будет разрешена только доставка еду. Также планируется закрыть школы, садики, спортзалы и развлекательные центры. С эпидемиологическими ограничениями могут разрешить работу церквей.

Ляшко подчеркнул, что это ориентировочные ограничения, а окончательно с карантинными мерами правительство определится на следующей неделе.

По прогнозам, трехнедельный карантин может существенно снизить ежедневный прирост больных.

По данным источников LIGA.net в правительстве и Офисе президента, во власти обсуждается локдаун со 2 по 21 января. При этом не планируется полностью останавливать общественный транспорт, закрывать границы и запрещать международное авиасообщение.

4 декабря глава МОЗ Максим Степанов заявил, что минздрав не будет предлагать ввести локдаун в декабре, но предложит плановый жесткий карантин в январе.

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Наталия Медведева

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