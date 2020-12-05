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Ляшко перечислил категории людей, которые первыми получат бесплатную вакцину от COVID-19

05.12.2020, 23:52
Ляшко перечислил категории людей, которые первыми получат бесплатную вакцину от COVID-19 - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

К концу 2021 бесплатную вакцину от коронавируса получит более 20 млн украинцев. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко, передает Радио Свобода.

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По его словам, в первую очередь бесплатная вакцинация в Украине будет доступна для таких групп населения:

- медработники, в том числе люди, принимающие непосредственное участие в мероприятиях по противодействию эпидемии;

- военнослужащие, участвующие в операции объединенных сил;

- социальные работники;

- люди, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, а также персонал этих заведений;

- пожилые люди (от 60 лет и старше)

- учителя и другие работники сферы образования;

- работники критически важных структур госбезопасности, включая ГСЧС, Нацполицию, Нацгвардию, СБУ, военнослужащих ВСУ, МВД;

- люди, находящиеся в местах лишения свободы и следственных изоляторах и работники таких учреждений;

- взрослые (от 18 до 59 лет) с заболеваниями, которые находятся в группе риска (болезни эндокринной системы, сердечно-сосудистые, хронические заболевания дыхательных путей, нервной системы, мочевыделительной системы, органов кроветворения и крови, онкология).

Как отмечается, установление приоритетности целевых групп населения согласуется с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Наталия Медведева
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Виктор Ляшко МОЗ вакцинация вакцина коронавирус

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