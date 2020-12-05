Ляшко перечислил категории людей, которые первыми получат бесплатную вакцину от COVID-19
К концу 2021 бесплатную вакцину от коронавируса получит более 20 млн украинцев. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко, передает Радио Свобода.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, в первую очередь бесплатная вакцинация в Украине будет доступна для таких групп населения:
- медработники, в том числе люди, принимающие непосредственное участие в мероприятиях по противодействию эпидемии;
- военнослужащие, участвующие в операции объединенных сил;
- социальные работники;
- люди, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, а также персонал этих заведений;
- пожилые люди (от 60 лет и старше)
- учителя и другие работники сферы образования;
- работники критически важных структур госбезопасности, включая ГСЧС, Нацполицию, Нацгвардию, СБУ, военнослужащих ВСУ, МВД;
- люди, находящиеся в местах лишения свободы и следственных изоляторах и работники таких учреждений;
- взрослые (от 18 до 59 лет) с заболеваниями, которые находятся в группе риска (болезни эндокринной системы, сердечно-сосудистые, хронические заболевания дыхательных путей, нервной системы, мочевыделительной системы, органов кроветворения и крови, онкология).
Как отмечается, установление приоритетности целевых групп населения согласуется с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.
- Ранее сегодня, Ляшко рассказал об особенностях предстоящего усиления карантина. Его планируют ввести в январе. Ограничения будут менее жесткими по сравнению с весенним локдауном.
Комментарии