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Коронавирус от норок мог быть менее заразным и смертельным для людей, их зря убили: ученый

28.12.2020, 12:22
Коронавирус от норок мог быть менее заразным и смертельным для людей, их зря убили: ученый - Фото
Фото: ЕРА

Мутантный штамм коронавируса, который развился среди норок в Нидерландах/Дании и попал на страницы СМИ осенью, "по-видимому, был менее заразным и смертельным для людей" – по сравнению с обычным в человеческой популяции. Такое мнение выразил в препринте статьи на bioRxiv микробиолог из Департамента биологической среды Университета префектуры Акита.

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Автор отмечает, что SARS-CoV-2 у норок "стал серьезной проблемой", так как выяснилось, что передавшийся животным от зараженных людей вирус может быстро мутировать в них и затем повторно инфицировать людей. Опасаясь появления более заразного и/или вирулентного штамма, власти некоторых стран приказали уничтожить всех или часть норок на фермах.

Кониши Томокадзу заявил, что сравнил расшифрованные геномы вируса от норок с человеческим. Он отмечает, что хотя норковый вирус сохранил характеристики человеческого, некоторые варианты быстро мутировали, адаптируясь к норкам. Норковые штаммы в какой-то момент инфицировали до 40% от общего числа случаев SARS-CoV-2 в Нидерландах, а те, которые мутировали еще больше, у людей не были обнаружены.

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"После исчезновения норкового штамма смертность от коронавируса в Нидерландах увеличилась. <...> Местным органам власти следует поощрять фермеров содержать норок, а не убивать их. Однако, поскольку норки также могут болеть коронавирусом человека без его изменения, потребуется анализ генома, чтобы избежать этого риска", – пишет биолог.

Еще в ноябре британские биологи расшифровали геном норкового коронавируса и заявили, что эти мутации якобы не опасны. Позднее появились другие исследования на эту тему.

Более того, ученый предложил оригинальную идею перорально "вакцинировать" людей ослабленным на норках штаммом, если такой вновь появится и мутирует в сторону уменьшения вирулентности: то есть, тем, который люди перенесут бессимптомно – и выработают иммунитет.

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Евгений Пилипенко
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