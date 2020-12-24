Минздрав утвердил дорожную карту вакцинации от COVID-19 – пять этапов: инфографика

Минздрав разработал и утвердил дорожную карту массовой вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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Как отмечается, кампания иммунизации будет проводиться в пять этапов в течение 2021-2022 годов.

На первом этапе предусмотрена вакцинация людей с критичным риском инфицирования – около 355 000 человек:

- медработники и персонал, оказывающие стационарную помощь больным COVID-19;

- люди в интернатах, домах для престарелых и работники этих заведений;

- военнослужащие (включая ВСУ и Нацгвардию), которые участвуют в ООС.

На втором этапе будут вакцинировать людей с очень высоким риском инфицирования и предоставляющих медицинские услуги – около 2,3 млн человек:

- медработники и персонал, оказывающие стационарную помощь другим больным;

- люди возрастом от 80 лет;

- социальные работники и другие работники социальной сферы.

На третьем этапе – люди с высоким риском инфицирования и тех, кто выполняет обязанности по поддержке безопасности и жизнедеятельности государства, около 7,2 млн человек:

- люди возрастом от 65 до 79 лет;

- работники критически важных структур госбезопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, военные ВСУ, МВД);

- учителя и другие работники просвещения.

На четвертом этапе массовой вакцинации люди с повышенным риском инфицирования и тех, кто выполняет функции по поддержке безопасности и жизнедеятельности государства – около 11 млн человек:

- люди возрастом от 60 до 64 лет;

- взрослые (возрастом от 18 до 59 лет) с сопутствующими заболеваниями, которые находятся в группе риска по развитию осложнений от COVID-19;

- люди, находящиеся в местах заключения и СИЗО, работники таких мест;

- другие категории населения и профессиональные группы, которые находятся в группе риска по инфицированию COVID-19, а также граждане, проживающие на временно оккупированных территориях.

На пятом этапе планируется вакцинация других категорий населения, которые не входят в приоритетные группы – около 19 млн человек:

- люди возраста от 18 лет и старше, за исключением имеющих сопутствующие заболевания, которые находятся в группе риска по развитию осложнений от COVID-19, , а также граждане, проживающие на временно оккупированных территориях.

"В наших планах – охватить прививками от коронавирусной болезни не менее 50% населения страны в течение 2021-2022 годов. Начало первого этапа запланировано на январь. Сроки могут сдвинуться на незначительное время – это зависит от поставок вакцины", – сообщил министр Максим Степанов в Facebook.

По его словам, иммунизация будет проводиться на базе кабинетов и пунктов прививок, которых сейчас в Украине насчитывается более 11 000. Кроме того, будут организованы мобильные бригады по иммунизации, а также временные центры вакцинации по примеру Италии и Германии.

22 декабря сообщалось, что четыре этапа вакцинации запланированы на такие сроки: 1 – январь-апрель 2021-го, 2 – апрель-июнь 2021-го, 3 – июнь-сентябрь 2021-го, 4 – сентябрь 2021-го – март 2022-го.

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Наталия Медведева

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