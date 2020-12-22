В Украине утвердили план вакцинации от COVID-19: за два года – минимум 50%, кто первый

Минздрав утвердил план вакцинации жителей Украины от COVID-19. Он предусматривает четыре этапа и охватывает период по март 2022 года.

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Цель – в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения (20 млн человек).

Вакцинация будет добровольной. План будут обновлять каждые две недели в зависимости от актуальной ситуации. Может меняться информация об этапах разработки вакцин, регистрационных процедурах, поставках вакцин.

Планом утверждены четыре этапа вакцинации:

1. Январь-апрель 2021 – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.

2. Апрель-июнь 2021 – люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги.

3. Июнь-сентябрь 2021 – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

4. Сентябрь 2021 – март 2022 – люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинировать будут на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

11 декабря Украина получила от проекта COVAX официальное одобрение запроса на получение 8 млн доз вакцины от COVID-19.

Согласно опросу, проведенному группой Рейтинг, 40% украинцев не готовы сделать прививку от COVID-19 даже бесплатно.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для полного преодоления эпидемии коронавируса в Украине необходимо вакцинировать 90% населения, а это, на его взгляд, сделать нереально.

Вадим Ребрина

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