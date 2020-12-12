Украина получит 8 млн доз вакцины от коронавируса, заявка одобрена – Ляшко

Украина получила от проекта COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Дополнительно, к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн. доз вакцины бесплатно", – заявил Ляшко. Он отметил, что шприцы для инъекций также будут бесплатными.

По словам главного санврача, идет работа над тем, чтобы обеспечить пункты вакцинации холодильным оборудованием для температур от +2 до +8 градусов. Также Минздрав привлекает госпредприятие Укрвакцина и частные компании для обеспечения доступа к оборудованию с температурным режимом от -60 до -80 градусов.

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Денис Юдин

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