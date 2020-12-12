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В США одобрили вакцину против коронавируса от Pfizer и BioNTech

12.12.2020, 10:27
В США одобрили вакцину против коронавируса от Pfizer и BioNTech - Фото
Вакцина BNT162b2 от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

В США одобрена к применению вакцина от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает пресс-служба Управления по качеству продовольствия и медикаментов США.

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Теперь вакцину можно будет распространять на территории страны.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеообращение, в котором назвал разработку вакцины за девять месяцев медицинским чудом. "Это одно из величайших научных достижений в истории", – заявил Трамп. Он выразил уверенность, что вакцина спасет миллионы жизней, и вскоре эпидемия коронавируса прекратится.

В США зафиксированы более 16 млн заболевших коронавирусом, более 300 000 человек умерли. Это наибольшее количество заболевших и умерших в мире. За сутки выявляют более 200 000 новых случаев, умирает около 3000 человек.

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Денис Юдин
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