В США одобрили вакцину против коронавируса от Pfizer и BioNTech
В США одобрена к применению вакцина от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает пресс-служба Управления по качеству продовольствия и медикаментов США.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Теперь вакцину можно будет распространять на территории страны.
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеообращение, в котором назвал разработку вакцины за девять месяцев медицинским чудом. "Это одно из величайших научных достижений в истории", – заявил Трамп. Он выразил уверенность, что вакцина спасет миллионы жизней, и вскоре эпидемия коронавируса прекратится.
В США зафиксированы более 16 млн заболевших коронавирусом, более 300 000 человек умерли. Это наибольшее количество заболевших и умерших в мире. За сутки выявляют более 200 000 новых случаев, умирает около 3000 человек.
- 9 ноября мРНК-вакцина-кандидат от Pfizer/BioNTech показала эффективность "более 90%" на промежуточном этапе. Ее проблемой является то, что для хранения нужна температура -70. По результатам финальных испытаний, эффективность составила 95%.
- 30 ноября документы на регистрацию вакцины в США и Евросоюзе подала компания Moderna. Разрешение на ее использование ожидается 17 декабря.
- 2 декабря Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила широкое использование вакцины Pfizer и BioNTech.
Читайте также: Pfizer в списке. МОЗ планирует получить вакцины мировых компаний во втором квартале 2021
Комментарии