Pfizer в списке. МОЗ планирует получить вакцины мировых компаний во втором квартале 2021

Украина рассчитывает получить вакцины против коронавируса от мировых производителей, в том числе от компании Pfizer, во втором квартале следующего года. Об этом в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Мы находимся на стадии финализации договоренностей с мировыми производителями вакцин, которые уже закончили третью стадию клинических испытаний. В том числе с компанией Pfizer о поставке вакцин в нашу страну. Рассчитываем их получать, начиная со второго квартала следующего года", – сказал он.

Степанов также напомнил, что Украина получит около 8 млн доз по глобальной инициативе COVAX.

"До 7 декабря у нас подписание документов. Я думаю, что срок получения этих вакцин – конец первого – начало второго квартала", – сказал он.

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Марк Сировой

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