Разработчик вакцины-кандидата mRNA-1273 против коронавирусной болезни – биотех-компания Moderna – показала промежуточные данные о стойкости иммунного ответа, который вызвал их препарат: антитела держатся на высоком уровне уже три месяца.

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Все участники с фазы I клинических испытаний сохраняют высокие уровни нейтрализующих антител против коронавируса SARS-CoV-2 уже 119 дней после первой дозы 100 мкг (и 90 дней после второй, закрепляющей). Эти показатели одинаковы для всех возрастных групп – 18-55 лет, 56-70 лет и более 71 года.

Создатели mRNA-1273 пишут, что "со временем, как и ожидалось, уровни антител немного снизились, но оставались повышенными у всех участников".

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Авторы препарата добавили, что в клинических испытаний на десятках тысяч добровольцев не было отмечено серьезных нежелательных явлений, а наиболее частыми проходящими реакциями были боль и покраснение в месте инъекции, утомляемость, мышечные, суставные и головные боли. Частота и интенсивность таких эффектов увеличивалась после второй дозы.

Они подчеркнули: хотя корреляты защиты от инфекции SARS-CoV-2 у людей еще не установлены, "эти результаты показывают, что, несмотря на небольшое ожидаемое снижение титров связывающих и нейтрализующих антител, mRNA-1273 может обеспечить устойчивый и эффективный гуморальный иммунитет".

Moderna подтвердила, что до конца этого года обеспечит около 20 млн доз (для 10 млн людей) для США. Компания ожидает, что в первые три месяца 2021 года во всем мире будет доступно 100-125 млн доз (из них 85-100 млн – для США). Суммарно в следующем году компания собирается произвести от 500 млн до 1 млрд доз для всего мира.

Результаты опубликованы в виде письма редактору Медицинского журнала Новой Англии (NEJM).

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Евгений Пилипенко

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