Коронавируса у бессимптомных якобы больше, чем у "обычных" – выводы турецких биологов

У бессимптомных инфицированных коронавирусом "значительно выше" вирусная нагрузка (количество частиц вируса), чем у пациентов с симптомами. К такому неожиданному выводу пришли после проверки небольшой группы пациентов турецкие ученые, их исследование опубликовал журнал Infection.

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Биологи департамента инфекционных болезней и клинической микробиологии Университета Йылдырим Беязит в Анкаре вместе с сотрудниками местной вирусологической референс-лаборатории проверили 360 проб (преимущественно из носо- и ротоглотки) от 60 больных с COVID-19.

У 15 (25%) пациентов не было симптомов. Была значительная разница между средним возрастом бессимптомных и симптоматических пациентов: 26,4 и 36,4 года соответственно.

Авторы наблюдали "значительную отрицательную тенденцию" вирусной нагрузки с возрастом. Другими словами, чем старше был пациент, тем меньше у него было количество вирионов. Также с увеличением тяжести заболевания наблюдалось "достоверное снижение" вирусной нагрузки.

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На основании своего небольшого по выборке исследования авторы делают вывод, что низкая вирусная нагрузка у пациента "в значительной степени" коррелирует с плохим прогнозом течения заболевания. Они пишут, что COVID-19 является "сложной головоломкой из множества фрагментов".

Отчет, признают они, "имеет некоторые ограничения". Во-первых, ПЦР и тест на вирусную нагрузку делали только при поступлении пациента, и далее динамику показателей не отслеживали. Во-вторых, не брались пробы из нижних дыхательных путей. В-третьих, не все ПЦР-положительные образцы подверглись анализу по вирусной нагрузке.

Для достоверности авторы призывают проверить их результаты на гораздо большей выборке.

Евгений Пилипенко

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