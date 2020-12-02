Канадцы исследовали коронавирус у детей: выясняли, сколько бессимптомных среди заболевших

Более трети детей с COVID-19 не имеют никаких симптомов, пишут в журнале CMAJ ученые из Университета Альберты в Канаде. Авторы полагают, что дети с коронавирусом "могут составлять лишь небольшую часть инфицированных".

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Были проанализированы результаты по 2463 детям во время первой волны пандемии (с марта по сентябрь): 1987 детей были с положительным ПЦР-тестом, 476 – с отрицательный. Из детей с положительным результатом 714 (35,9%) были бессимптомными.

"Когда мы видим сообщения о 1200 новых случаях в день в провинции, это, вероятно, только верхушка айсберга. Похоже, есть много людей, которые даже не знают, что больны, и потенциально распространяют инфекцию", – пишут в статье.

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По мнению ученых, из-за бессимптомного характера заболевания почти у трети детей власти провинции "правы, закрывая школы на более длительный срок на Рождество".

Авторы пишут, что дети, вероятно, меньше взрослых передают инфекцию, "но риск не равен нулю". "Предположительно, бессимптомные распространители менее заразны, чем сидящий рядом человек, который чихает на вас, но мы не знаем этого наверняка", – разводят руками ученые.

Было обнаружено, что хотя кашель, насморк и боль в горле – три самых распространенных симптома у больных COVID-19 детей (в 25%, 19% и 16% случаях соответственно), они встречались немного чаще среди тех детей, кто болел не коронавирусом.

"Специфические для COVID-19 симптомы (у детей) – это скорее потеря вкуса и запаха, головная боль, лихорадка, тошнота и рвота, а не насморк, кашель и боль в горле", – подчеркивают в статье.

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Евгений Пилипенко

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