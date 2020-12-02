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Ситуация | 40% украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно – опрос

02.12.2020, 11:44
40% украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно – опрос - Фото
Скриншот из видеозаписи ICTV

Целых 40% украинцев не готовы сделать прививку от коронавирусной болезни COVID-19 даже бесплатно. Такие результаты социологического опроса показала Группа Рейтинг.

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55% опрошенных готовы к прививке, если препарат будет бесплатный. В случае с платной вакциной таких уже меньше – только каждый третий (35%). 57% респондентов не собираются делать платную прививку.

При этом в сельской местности бесплатно готов привиться больший процент людей, чем в городе. Связано ли это с тем, что по селам ситуация с получением медпомощи при тяжелом течении COVID-19 хуже, чем в городах, или демографическими причинами, социологи не уточняют.

67% опрошенных в возрасте от 60 лет и больше (группа риска) готовы к бесплатной вакцинации. 56% из этой группы готовы и к платной. 

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Больше всего желающих привиться в центральном регионе Украины (58% бесплатно/46% платно) и Киеве (58%/38%), меньше всего – на востоке (51%/29%).

Больше всего не желающих вакцинироваться – в возрасте 30-39 лет. Эта же когорта меньше других готова платить за прививку, даже меньше пожилых.

Мужчины (мужской пол – фактор риска при COVID-19, – ред.) больше женщин готовы привиться – 58% против 52% (в бесплатном варианте) и 40% против 31% (в платном).

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Процент тех, кто не определился насчет вакцины, относительно мал. 

Опрос проведен по телефону с использованием компьютера 28-30 ноября 2020 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,0%.

Сегодня, 2 декабря, Британия первой в мире одобрила использование мРНК-вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19.

  • В конце весны/начале лета 0,1% украинцев считали, что коронавирус создал пятый президент Порошенко, "недобрые люди", инопланетяне или форум в Давосе (КМИС).
  • 26 июня КМИС сообщал, что 66% украинцев считают, что новый коронавирус "создан искусственно".
  • Опрос Рейтинга за конец июля показал, что больше половины украинцев считают, что COVID-19 не угрожает или почти не угрожает им лично.
  • В конце лета 2020-го демографы США и Испании заявили, что уровня готовности привиться от коронавируса (на тот момент) не хватает для ликвидации пандемии.
  • КМИС показал опрос за начало/середину августа: менее половины украинцев были готовы сделать бесплатную вакцину от коронавируса.
Евгений Пилипенко
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