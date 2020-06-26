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66% украинцев считают, что коронавирус был создан в лаборатории - опрос КМИС

66% украинцев считают, что коронавирус был создан в лаборатории - опрос КМИС - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
26.06.2020, 12:19

﻿Только 17,6% украинцев считают, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился по миру

66% украинцев считают, что новый коронавирус был создан искусственно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Только 17,6% респондентов считают, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился по миру. 

29,3% опрошенных выражают мнение, что COVID-19 разработали в лаборатории, однако его распространение по миру было случайностью. 

36,7% украинцев заявили, что коронавирус специально разработали в лаборатории и специально распространили по миру для уменьшения количества населения и/или нанесение вреда отдельным странам.

3,7% назвали другой вариант, а 12,7% отказались или затруднились ответить.  

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Опрос проводился 31 мая - 4 июня 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных РФ территорий, по методу телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность не выше 2,2%.

  • 15 апреля на сайте пророссийской ОПЗЖ появилось обращение главы политсовета партии Виктора Медведчука, кума президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина, к властям "предоставить информацию о работе в Украине 15 военных биолабораторий США".
  • 30 апреля сообщалось, что разведка США считает, что вирус COVID-19, возникший в Китае, не был искусственным или генетически модифицированным.
  • В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что была утечка коронавируса из Уханьского института вирусологии. Третьего мая Помпео заявил о "значительных доказательствах" этого факта.
  • 1 мая сообщалось, что Китай отклонил многочисленные просьбы Всемирной организации здравоохранения допустить ее к участию в расследовании происхождения COVID-19.
  • Уже 7 мая Помпео изменил мнение и заявил, что у властей США нет уверенности в том, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане.
  • 8 мая в СБУ заявили, что фейк о неких военных биолабораториях США "имеет признаки спланированной информационной кампании, чтобы посеять панику в обществе".

Читайте также: Как выглядит популярный в теориях заговора Институт вирусологии в Ухане: видео

Владислав Сердюк
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