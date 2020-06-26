66% украинцев считают, что коронавирус был создан в лаборатории - опрос КМИС

Иллюстративное фото: Роман Балук

66% украинцев считают, что новый коронавирус был создан искусственно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Только 17,6% респондентов считают, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился по миру.

29,3% опрошенных выражают мнение, что COVID-19 разработали в лаборатории, однако его распространение по миру было случайностью.

36,7% украинцев заявили, что коронавирус специально разработали в лаборатории и специально распространили по миру для уменьшения количества населения и/или нанесение вреда отдельным странам.

3,7% назвали другой вариант, а 12,7% отказались или затруднились ответить.

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Опрос проводился 31 мая - 4 июня 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных РФ территорий, по методу телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность не выше 2,2%.

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