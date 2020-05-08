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Биолаборатории в Украине есть, но они свои, а не "американские военные" - СБУ

Биолаборатории в Украине есть, но они свои, а не "американские военные" - СБУ - Фото
Вход в центральное здание СБУ (скриншот из видеозаписи)
08.05.2020, 11:28

В СБУ заявили, что фейк о неких военных биолабораториях США "имеет признаки спланированной информационной кампании, чтобы посеять панику в обществе"

Служба безопасности Украины опровергла российский фейк об "американских биолабораториях в Украине", озвученный также в эфире канала 1+1, и призвала политиков не распространять ложь. Об этом написали в пресс-центре СБУ.

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"На территории Украины не действуют никакие иностранные биолаборатории. Такие заявления - сознательное искажение фактов. Сотрудничество между Украиной и США в направлении противодействия биотерроризму происходит исключительно в рамках украинского законодательства и в интересах Украины", - подчеркнули в СБУ.

Правоохранители рассказали, что с 1993 года действует соглашение об американской помощи Украине в выявлении и противодействие вспышкам опасных инфекций. В 2005-м Минздрав и Пентагон подписали соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биооружия.

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По этому договору был модернизирован (проведен ремонт, обновлено оборудование, закуплены расходники и т.п.) ряд гослабораторий в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой, Херсонской и Днепропетровской областях.

"Подчеркиваем, что эти лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены МОЗ и Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Меры по охране и сохранению коллекций штаммов патогенов обеспечено на должном уровне", - добавили в СБУ.

  • 15 апреля на сайте пророссийской ОПЗЖ появилось обращение главы политсовета партии Виктора Медведчука, кума президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина, к властям "предоставить информацию о работе в Украине 15 военных биолабораторий США".
  • По данным Радио Свобода, 27 апреля в выпуске программы "Секретные материалы" говорилось, что в Украине "секретно работают биолаборатории США, которые могут быть причастны к разработке бактериологического оружия и вспышкам болезней".
  • Это видео на сайте 1+1 недоступно.
  • Медиа-регулятор уже обратился к 1+1 и NewsOne из-за такого случая, сообщила глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.
Евгений Пилипенко
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сбу фейк пропаганда дезинформация лаборатория биологическое оружие ОМП
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