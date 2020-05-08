Биолаборатории в Украине есть, но они свои, а не "американские военные" - СБУ

Вход в центральное здание СБУ (скриншот из видеозаписи)

Служба безопасности Украины опровергла российский фейк об "американских биолабораториях в Украине", озвученный также в эфире канала 1+1, и призвала политиков не распространять ложь. Об этом написали в пресс-центре СБУ.

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"На территории Украины не действуют никакие иностранные биолаборатории. Такие заявления - сознательное искажение фактов. Сотрудничество между Украиной и США в направлении противодействия биотерроризму происходит исключительно в рамках украинского законодательства и в интересах Украины", - подчеркнули в СБУ.

Правоохранители рассказали, что с 1993 года действует соглашение об американской помощи Украине в выявлении и противодействие вспышкам опасных инфекций. В 2005-м Минздрав и Пентагон подписали соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биооружия.

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По этому договору был модернизирован (проведен ремонт, обновлено оборудование, закуплены расходники и т.п.) ряд гослабораторий в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой, Херсонской и Днепропетровской областях.

"Подчеркиваем, что эти лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены МОЗ и Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Меры по охране и сохранению коллекций штаммов патогенов обеспечено на должном уровне", - добавили в СБУ.