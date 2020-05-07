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Представитель США: 1+1 повторил российский фейк об американских лабораториях

Представитель США: 1+1 повторил российский фейк об американских лабораториях - Фото
Фото: depositphotos.com
07.05.2020, 17:40

Представитель Госдепартамента США заявил, что Медведчук и телеканал Коломойского распространили российский фейк о лабораториях в Украине

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент завил, что телеканал 1+1, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, повторил российскую дезинформацию о работе американских лабораторий в Украине. Об этом Кент сказал 6 мая в ходе онлайн-дискуссии "Укрепление отношений США с Восточной Европой во время пандемии".

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"Вопрос с украинским телеканалом 1+1, которым владеет олигарх Коломойский. Я уверен, обычно он пытается выявлять дезинформацию, поступающую из России, и, по неприятной иронии, они повторили российскую дезинформацию о лабораториях. Эту историю ввел в игру в Украине Виктор Медведчук, любимый украинец Путина, юрист, который прошел обучение в КГБ. В 1970-х годах он попросил приговорить своего клиента Василия Стуса, поэта и диссидента, к ГУЛАГу в Сибири, так что люди знают, кто такой Виктор Медведчук еще с 1970-х. И когда частная компания повторяет ложь, это потенциально является нарушением журналистской честности", - сказал Кент.

На вопрос, будет ли официальное обращение Белого дома к власти Украины по этому поводу, заместитель помощника госсекретаря ответил: "Думаю, вопрос о том, что делает частное средство информации, - это не тот вопрос, который должны поднимать американские политики в общении с правительством".

15 апреля на сайте ОПЗЖ было опубликовано сообщение об обращении Медведчука к украинским властям "с требованием предоставить информацию, касающуюся работы в Украине 15 военных биолабораторий США, которые осуществляют незаконную деятельность, угрожающую жизни и здоровью украинских граждан".

Видео программы Секретные материалы канала 1+1 на сайте ТСН недоступно. Запись программы на YouTube-канале редакции программы Гроші, которая снимает Секретные материалы, также отсутствует.

Как сообщает Радио Свобода, в выпуске программы за 27 апреля говорилось о том, что в Украине якобы секретно работают биологические лаборатории США, которые могут быть причастны к разработке бактериологического оружия и вспышкам болезней.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания уже обратился к телеканалам 1+1 и NewsOne из-за информации о "секретных лабораториях США в Украине", сообщила глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.

Вадим Ребрина
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биооружие США лаборатория игорь коломойский виктор медведчук
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