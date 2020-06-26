Какие страны украинцы винят в "создании и распространении" коронавируса - опрос

Иллюстративное фото: Daniel Irungu/ЕРА

26% украинцев считают, что Китай ответственен за "разработку и умышленное распространение коронавируса". Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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11% опрошенных полагают - США, 4% - Россия.

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Фото: kiis.com.ua

49% респондентов затруднились ответить на вопрос.

В том, что SARS-CoV-2 появился естественным путем и затем распространился в мире убеждены 19% электората президента Владимира Зеленского, 27,9% пятого президента Петра Порошенко, 17,4% партии Слуга народа, 31,5% Европейской солидарности, 28% Голоса.

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31,6% сторонников Зеленского, 32,6% электората Слуги народа и 48% Голоса считают, что коронавирус был создан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью.

Опрос проводился 31 мая - 4 июня 2020 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных РФ территорий, по методу телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность не выше 2,2%.

1 мая сообщалось, что Китай отклонил многочисленные просьбы Всемирной организации здравоохранения допустить ее к участию в расследовании происхождения COVID-19.

26 июня сообщалось, что 66% украинцев считают, что новый коронавирус был создан искусственно.

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