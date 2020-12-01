Минздрав просит на вакцинацию от ковида 15,1 млрд грн. В проекте бюджета на это – 2,6 млрд
В проекте госбюджета на следующий год предусмотрено лишь 2,6 млрд грн на бесплатную для групп риска вакцинацию против коронавирусной болезни COVID-19, хотя на эту масштабную операцию нужно почти в шесть раз больше. На это посетовал на сегодняшнем брифинге глава Минздрава Максим Степанов.
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По его словам, министерство здравоохранения инициировало на прививки выделение 15,1 млрд грн.
Степанов говорит, что такая сумма вышла, "исходя из ориентировочной стоимости вакцин" и необходимости как можно более скорой вакцинации людей из групп риска: пожилых, с серьезными заболеваниями, медиков, учителей и правоохранителей.
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"Мы не можем с этим мириться", – отметил глава МОЗ, говоря о сумме 2,6 млрд грн. Он выразил надежду, что народные депутаты пересмотрят проект бюджета, а руководство Минздрава "готово аргументировать нужду в каждой заложенной в 15,1 млрд гривне".
Вчера, 1 декабря, американская компания Moderna заявила, что ее вакцина-кандидат mRNA-1273 на 100% защищает от тяжелых симптомов.
- В конце 2019-го из Уханя пошла вспышка COVID-19 от коронавируса SARS-CoV-2.
- В Украине 26 ноября 2020-го впервые выявили более 16 000 заболевших "короной" в сутки.
- Зафиксированные спустя год после появления коронавируса в человеческой популяции мутации этого патогена не повышают его заразность.
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