Минздрав просит на вакцинацию от ковида 15,1 млрд грн. В проекте бюджета на это – 2,6 млрд

В проекте госбюджета на следующий год предусмотрено лишь 2,6 млрд грн на бесплатную для групп риска вакцинацию против коронавирусной болезни COVID-19, хотя на эту масштабную операцию нужно почти в шесть раз больше. На это посетовал на сегодняшнем брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

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По его словам, министерство здравоохранения инициировало на прививки выделение 15,1 млрд грн.

Степанов говорит, что такая сумма вышла, "исходя из ориентировочной стоимости вакцин" и необходимости как можно более скорой вакцинации людей из групп риска: пожилых, с серьезными заболеваниями, медиков, учителей и правоохранителей.

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"Мы не можем с этим мириться", – отметил глава МОЗ, говоря о сумме 2,6 млрд грн. Он выразил надежду, что народные депутаты пересмотрят проект бюджета, а руководство Минздрава "готово аргументировать нужду в каждой заложенной в 15,1 млрд гривне".

Вчера, 1 декабря, американская компания Moderna заявила, что ее вакцина-кандидат mRNA-1273 на 100% защищает от тяжелых симптомов.

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Евгений Пилипенко

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