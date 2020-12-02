Коронавирус. Британия первой в мире одобрила использование вакцины Pfizer и BioNTech
Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила широкое использование вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает BBC News.
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Отмечается, что британский регулятор MHRA разрешил развернуть уже на следующей неделе.
Эти намерения уже подтвердил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Он написал в Twitter, что "помощь уже в пути", и Национальная служба здравоохранения (NHS) готова начать вакцинацию со следующей недели.
В издании отмечают, что Великобритания уже заказала 40 млн доз вакцины от Pfizer и BioNTech, которых хватит для 20 млн человек. В ближайшее время в страну должны доставить 10 млн доз.
Иммунизация приоритетных групп населения может начаться уже в считанные дни, пишут в BBC News.
- 9 ноября мРНК-вакцина-кандидат от Pfizer/BioNTech показала эффективность "более 90%" на промежуточном этапе. Ее проблемой является то, что для хранения нужна температура -70. По результатам финальных испытаний, эффективность составила 95%.
- Компании начали подавать заявки на использование вакцины в США, ЕС и других уголках мира. 10 декабря заявку должны рассмотреть в американском госрегуляторе FDA, в случае одобрения в США вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.
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