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Коронавирус. Британия первой в мире одобрила использование вакцины Pfizer и BioNTech

02.12.2020, 09:47
Коронавирус. Британия первой в мире одобрила использование вакцины Pfizer и BioNTech - Фото
Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA

Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила широкое использование вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает BBC News.

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Отмечается, что британский регулятор MHRA разрешил развернуть уже на следующей неделе.

Эти намерения уже подтвердил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Он написал в Twitter, что "помощь уже в пути", и Национальная служба здравоохранения (NHS) готова начать вакцинацию со следующей недели.

В издании отмечают, что Великобритания уже заказала 40 млн доз вакцины от Pfizer и BioNTech, которых хватит для 20 млн человек. В ближайшее время в страну должны доставить 10 млн доз.  

Иммунизация приоритетных групп населения может начаться уже в считанные дни, пишут в BBC News.

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Марк Сировой
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Великобритания вакцина коронавирус COVID-19 Pfizer BioNtech

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