100 млн американцев получат вакцинную защиту от коронавируса еще до весны

До конца зимы власти США намерены вакцинировать от пандемичного коронавируса SARS-CoV-2, который только в этой стране унес почти 280 000 жизней в 2020 году, примерно 100 млн граждан (~40% взрослого населения страны). Об этом заявил на брифинге советник администрации США Монсеф Слауи.

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Координатор правительственной вакцинной операции Warp Speed по коронавирусу спрогнозировал старт вакцинации в середине декабря, то есть уже через несколько дней.

Ожидается, что вакцинацию в США прежде всего проведут передовыми препаратами от Moderna (mRNA-1273) и Pfizer/BioNTech (BNT162b2). Они вводятся по двухдозной схеме с интервалом в несколько недель и формируют как клеточный иммунный ответ, так и гуморальную защиту (антитела).

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Экс-руководитель отдела вакцин компании GlaxoSmithKline уточнил, что 20 млн американцев должны быть вакцинированы в декабре, еще 30 млн – в январе, и 50 млн – в феврале.

Видео: WPRI 12

Первым делом защитят группы риска – больных тяжелыми сопутствующими заболеваниями, пожилых и медперсонал. По словам Слауи, 100 млн граждан США "более-менее соответствует численности групп риска".

Warp Speed готова начать поставки доз в штаты через сутки-двое после одобрения вакцин. Правительство распределит ограниченные партии вакцин пропорционально населению каждого штата, при этом губернаторы решат, куда отправлять дозы в своих штатах.

По словам Слауи, он также ждет результаты проверки вакцин-кандидатов от Johnson & Johnson и AstraZeneca.

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Евгений Пилипенко

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