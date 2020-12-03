100 млн американцев получат вакцинную защиту от коронавируса еще до весны
До конца зимы власти США намерены вакцинировать от пандемичного коронавируса SARS-CoV-2, который только в этой стране унес почти 280 000 жизней в 2020 году, примерно 100 млн граждан (~40% взрослого населения страны). Об этом заявил на брифинге советник администрации США Монсеф Слауи.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Координатор правительственной вакцинной операции Warp Speed по коронавирусу спрогнозировал старт вакцинации в середине декабря, то есть уже через несколько дней.
Ожидается, что вакцинацию в США прежде всего проведут передовыми препаратами от Moderna (mRNA-1273) и Pfizer/BioNTech (BNT162b2). Они вводятся по двухдозной схеме с интервалом в несколько недель и формируют как клеточный иммунный ответ, так и гуморальную защиту (антитела).
Читайте также: 40% украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно – опрос
Экс-руководитель отдела вакцин компании GlaxoSmithKline уточнил, что 20 млн американцев должны быть вакцинированы в декабре, еще 30 млн – в январе, и 50 млн – в феврале.
Видео: WPRI 12
Первым делом защитят группы риска – больных тяжелыми сопутствующими заболеваниями, пожилых и медперсонал. По словам Слауи, 100 млн граждан США "более-менее соответствует численности групп риска".
Warp Speed готова начать поставки доз в штаты через сутки-двое после одобрения вакцин. Правительство распределит ограниченные партии вакцин пропорционально населению каждого штата, при этом губернаторы решат, куда отправлять дозы в своих штатах.
По словам Слауи, он также ждет результаты проверки вакцин-кандидатов от Johnson & Johnson и AstraZeneca.
- В ноябре мРНК-вакцина-кандидат от Pfizer/BioNTech показала эффективность ~95%. Ее проблемой является то, что для хранения нужна температура -70.
- Почти одновременно с ними Мoderna заявила об аналогичной эффективности своей мРНК-вакцины: ее препарат можно хранить в обычном холодильнике в течение месяца, хотя чем он по структуре отличается от Pfizer/BioNTech, неясно. Цена дозы от Moderna будет от $25.
- Поляков начнут вакцинировать от коронавируса вскоре после Нового года.
- Кабмин освободил от налогов вакцины от COVID-19.
Читайте также: Путин распорядился массово вакцинировать россиян от коронавируса "Спутником V"
Комментарии