Путин распорядился массово вакцинировать россиян от коронавируса "Спутником V"
02.12.2020, 17:09
Владимир Путин (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)
Президент РФ Владимир Путин распорядился уже на следующей неделе начать массовую вакцинацию от коронавируса в России. Об этом он сказал сегодня на совещании с вице-премьер-министром, сообщает Интерфакс.
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По словам Путина, в ближайшее время в РФ произведут около 2 млн доз вакцины "Спутник V". В первую очередь будут вакцинированы врачи и учителя, сказал он.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинация будет бесплатной и добровольной.
При этом известно, что сам Путин "Спутником" не вакцинировался.
- 30 октября в ЕС заявили, что не намерены покупать вакцину российского или китайского производства и не рекомендуют этого делать другим странам-членам Евросоюза.
- 11 ноября российские ученые заявили, что "Спутник V" якобы защищает от COVID-19 "на 92%". За день до этого стало известно, что в Алтайском крае РФ трое привитых "спутником" медиков заразились коронавирусом.
- 24 ноября пресс-екретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин не может быть вакцинирован российской вакциной Sputnik V, поскольку она не сертифицирована.
- 27 ноября Путин поручил привить 400 000 российских военнослужащих.
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