Путин распорядился массово вакцинировать россиян от коронавируса "Спутником V"

Президент РФ Владимир Путин распорядился уже на следующей неделе начать массовую вакцинацию от коронавируса в России. Об этом он сказал сегодня на совещании с вице-премьер-министром, сообщает Интерфакс.

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По словам Путина, в ближайшее время в РФ произведут около 2 млн доз вакцины "Спутник V". В первую очередь будут вакцинированы врачи и учителя, сказал он.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинация будет бесплатной и добровольной.

При этом известно, что сам Путин "Спутником" не вакцинировался.

30 октября в ЕС заявили, что не намерены покупать вакцину российского или китайского производства и не рекомендуют этого делать другим странам-членам Евросоюза.

Вадим Ребрина

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