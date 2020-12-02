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Путин распорядился массово вакцинировать россиян от коронавируса "Спутником V"

02.12.2020, 17:09
Путин распорядился массово вакцинировать россиян от коронавируса
Владимир Путин (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)

Президент РФ Владимир Путин распорядился уже на следующей неделе начать массовую вакцинацию от коронавируса в России. Об этом он сказал сегодня на совещании с вице-премьер-министром, сообщает Интерфакс.

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По словам Путина, в ближайшее время в РФ произведут около 2 млн доз вакцины "Спутник V". В первую очередь будут вакцинированы врачи и учителя, сказал он.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинация будет бесплатной и добровольной.

При этом известно, что сам Путин "Спутником" не вакцинировался.

Вадим Ребрина
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