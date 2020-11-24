"Она не сертифицирована". Песков объяснил, почему Путин не спешит колоть себе Sputnik V

Президент России Владимир Путин не может быть вакцинирован российской "вакциной" против коронавируса Sputnik V, поскольку она не сертифицирована. Об этом на пресс-конференции заявил секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

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"Президент не может использовать не сертифицированную вакцину. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он об этом сообщит", – сказал Песков.

Он отметил, что российская вакцина не прошла третью фазу испытания, а массовая вакцинация в РФ еще не началась. Песков также сказал, что Путин не может быть добровольцем в ислледованиях.

11 августа 2020 года сообщалось, что в России зарегистрировали свою "вакцину" против нового коронавируса. Немецкие специалисты отметили, что данных о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины пока нет. В ВОЗ также пока не готовы сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру.

30 октября в ЕС заявили, что не намерены покупать вакцину российского или китайского производства и не рекомендуют этого делать другим странам-членам Евросоюза.

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Станислав Стороженко

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