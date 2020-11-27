Путин поручил привить "вакциной Sputnik V" 400 000 военных РФ – сам он не прививается

Президент РФ и главнокомандующий войск страны Владимир Путин поручил привить 400 000 военнослужащих государства российской "вакциной" против коронавируса Sputnik V. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.

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По словам Шойгу, сейчас привиты более 2500 военнослужащих и до конца года их число должно возрасти до 80 000 человек.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что главнокомандующий не вакцинирован российской "вакциной", поскольку она не сертифицирована.

СПРАВКА. Двухдозная вакцина-кандидат Sputnik V от центра им. Гамалеи и военного ведомства РФ основана на человеческом аденовирусе (один из вирусов простуды): его "вооружили" белковыми шипами SARS CoV-2 для стимуляции иммунного ответа. Уникальность этого препарата, утверждают авторы, – в использовании двух разных аденовирусных векторов. Они считают, что действие "спутника" продлится пару лет. Пока ни один кандидат в вакцины против СOVID-19 не одобрен ВОЗ.

11 августа 2020 года сообщалось, что в России зарегистрировали свою вакцину против нового коронавируса. Немецкие специалисты отметили, что данных о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины пока нет. В ВОЗ также пока не готовы сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру.

30 октября в ЕС заявили, что не намерены покупать вакцину российского или китайского производства и не рекомендуют этого делать другим странам-членам Евросоюза.

Станислав Стороженко

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