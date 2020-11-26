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Путин просил у Макрона помощи в производстве Sputnik V. В РФ нет нужных мощностей – СМИ

26.11.2020, 15:16
Путин просил у Макрона помощи в производстве Sputnik V. В РФ нет нужных мощностей – СМИ - Фото
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Президент России Владимир Путин звонил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону с просьбой помочь с производством вакцины от COVID-19 – в РФ отсутствуют необходимые производственные мощности. Об этом сообщает Challenges со ссылкой на слова анонимного французского дипломата. 

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Отмечается, что РФ заинтересована в сотрудничестве с Францией, так как ей необходимо выполнить обязательства по производству 1,2 млрд доз Sputnik V, которые были заказаны двумя десятками стран. В их числе – Египет, Аргентина, Бразилия. 

"Вот уже несколько недель россияне спрашивают у нас, готовы ли мы работать с ними, — отметил неназванный французский дипломат. — Это отражает их главную слабость: отсутствие производственных мощностей".

При этом, Challenges сообщает, что за последние недели октября-ноября власти РФ отправили в Крым с населением почти в два млн жителей вакцины для 20 человек.

В Кремле подтвердили информацию о разговоре Путина и Макрона, возмутившись при этом, что конфиденциальный разговор президентов в очередной раз попал в СМИ, пишет КоммерсантЪ. У Путина сообщили, что суть переговоров двух лидеров была якобы искажена.

Станислав Стороженко
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производство вакцина коронавирус COVID-19 Sputnik V

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