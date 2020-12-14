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В Украине "точно" нужно вакцинировать 21 млн человек, но денег на это недостаточно – МОЗ

14.12.2020, 21:54
В Украине
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине определили число людей из групп риска, "которые точно нуждаются в вакцинации" от коронавирусной болезни COVID-19 – минимум 20 млн 866 тысяч человек. Однако в проекте госбюджета на 2021 г средства на вакцинацию такого числа граждан не заложили, сообщил в эфире Украина 24 глава Минздрава Максим Степанов.

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По его словам, к таким группам относятся медики, работники образования, Нацполиции, социальных служб, а также люди старше 65 лет и те, кому вакцинация необходима по медицинским показаниям.

"Общее количество таких людей составляет 20 млн 866 тысяч, как минимум, это количество мы должны обеспечить за счет государства", – сказал Степанов.

Минздрав, по его словам, закладывал в бюджете на вакцинацию этих людей 15,1 млрд грн. Но в проекте бюджета стоит другая цифра – 2,36 млрд, говорит министр.

Он отметил, что категорически не согласен с объемами финансирования медицины. В бюджетном запросе МОЗ подавал 296 млрд грн, с учетом вакцинации и реагирования на эпидемию. По факту стоит 159 млрд грн, сообщил Степанов. По его словам, для обеспечения критически необходимого минимума нужно еще 57-60 млрд грн.

"При таких цифрах мы точно не сможем поднять зарплату медработникам. Слова благодарности нужно еще чем-то подкреплять..." – сказал глава МОЗ.

  • Завтра Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №4000 о государственном бюджете на 2021 год во втором чтении.
  • Ранее главный санврач Виктор Ляшко говорил, что к группе риска относятся взрослые (от 18 до 59 лет) с заболеваниями эндокринной системы, сердечно-сосудистыми, хроническими заболеваниями дыхательных путей, нервной системы, мочевыделительной системы, органов кроветворения и крови, онкологическими заболеваниями.

Читайте также: Украина получит 8 млн доз вакцины от коронавируса, заявка одобрена – Ляшко

Вадим Ребрина
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