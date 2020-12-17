Шмыгаль: Для победы над COVID-19 нужно вакцинировать 90% украинцев, а это нереалистично

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для полного преодоления эпидемии коронавируса в Украине необходимо вакцинировать 90% населения, а это, на его взгляд, сделать нереально. Об этом Шмыгаль сказал во время онлайн-разговора на НВ.

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"Чтобы полностью убрать риск эпидемии, 90% населения должно быть провакцинировано. Я это знаю по вакцинации гриппа… Но это нереалистично. Я не знаю стран, где вакцинируется такое количество людей. Самое большое количество привитых — 40%, даже не знаю, было ли 60%", — сказал премьер.

По его словам, неизвестно, сколько будет действовать приобретенный иммунитет.

"Очень важен моральный фактор, что есть вакцина, и человек может защитить себя от тяжелых симптомов", – считает Шмыгаль. Также, по его словам, благоприятно на этот моральный фактор должно влиять улучшение протоколов лечения.

"В следующем году будет переходной этап борьбы с вирусом, его преодоления, как мы можем уже сейчас говорить, и перехода к нормальной жизни", — сказал премьер.

В Украине определили число людей из групп риска, "которые точно нуждаются в вакцинации" от коронавирусной болезни COVID-19 – минимум 20 млн 866 тысяч человек.

11 декабря Украина получила от проекта COVAX официальное одобрение запроса на получение 8 млн доз вакцины от COVID-19.

Согласно опросу, проведенному группой Рейтинг, 40% украинцев не готовы сделать прививку от COVID-19 даже бесплатно.

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Вадим Ребрина

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