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Минздрав планирует вакцинировать от COVID-19 также жителей оккупированного Донбасса

17.12.2020, 22:18
Минздрав планирует вакцинировать от COVID-19 также жителей оккупированного Донбасса - Фото
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

Министр здравоохранения Максим Степанов поручил включить в национальный план вакцинации от COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях. Об этом Степанов сообщил во время ежедневного онлайн-брифинга, передает пресс-служба МОЗ.

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"Это очень важно, чтобы мы обеспечили доступ к вакцинам всем украинцам", – отметил Степанов.

Сейчас Минздрав совместно с Министерством цифровой трансформации работает над созданием единой электронной платформы, с помощью которой граждане смогут регистрироваться для дальнейшей вакцинации. В случае отсутствия доступа к интернету будет организована запись по телефону через семейных врачей, сообщил глава министерства.

Ожидается, что разработанный Минздравом национальный план вакцинации будет утвержден до конца текущей недели.

  • В Украине определили число людей из групп риска, "которые точно нуждаются в вакцинации" от коронавирусной болезни COVID-19 – минимум 20 млн 866 тысяч человек.
  • Согласно опросу, проведенному группой Рейтинг, 40% украинцев не готовы сделать прививку от COVID-19 даже бесплатно.

Вадим Ребрина
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