Новый распространитель коронавируса. В Нидерландах человек заразился от норки

Работник фермы в Нидерландах заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 от норки. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Схаутен в письме парламенту, передает Reuters.
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Подробностей о состоянии инфицированного не сообщается.
О вспышках на норковых фермах в Нидерландах впервые сообщили в апреле, когда работники заметили, что у некоторых животных было затрудненное дыхание. Министр признала, что предыдущие рекомендации ее офиса о том, что люди могут заражать животных, но не наоборот, были неверными.
В то же время она заверила, что Институт общественного здравоохранения Нидерландов по-прежнему считает минимальной вероятность передачи патогена за пределы стойл и клеток с животными.
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