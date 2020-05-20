Новый распространитель коронавируса. В Нидерландах человек заразился от норки

Норка (фото - pixabay)

Работник фермы в Нидерландах заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 от норки. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Схаутен в письме парламенту, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Подробностей о состоянии инфицированного не сообщается.

О вспышках на норковых фермах в Нидерландах впервые сообщили в апреле, когда работники заметили, что у некоторых животных было затрудненное дыхание. Министр признала, что предыдущие рекомендации ее офиса о том, что люди могут заражать животных, но не наоборот, были неверными.

В то же время она заверила, что Институт общественного здравоохранения Нидерландов по-прежнему считает минимальной вероятность передачи патогена за пределы стойл и клеток с животными.

В конце марта власти Бельгии сообщали , что зафиксировали COVID-19 у кошки, которая заразилась коронавирусом от хозяина. Также, по данным ВОЗ , заражение коронавирусом собаки от хозяина выявлено в Гонконге.

5 апреля положительные результаты тестов на коронавирус были получены у тигра в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке. Его сородичей сначала не собирались тестировать, поскольку для сбора их биоматериала нужна полная анестезия, а это стресс для животных.

22 апреля в штате Нью-Йорк подтвердили заражение коронавирусом у двух домашних котов.

четыре тигра и три африканских льва. заразились В зоопарке Нью-Йорка коронавирусом 23 апреля сообщалось, что

Смотрите также: СOVID-19. Домашние коты могут заражать друг друга коронавирусом – исследование