Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Новый распространитель коронавируса. В Нидерландах человек заразился от норки

Новый распространитель коронавируса. В Нидерландах человек заразился от норки - Фото
Норка (фото - pixabay)
20.05.2020, 09:32

В Нидерландах человек заразился коронавирусом от норки. Однако власти считают, что риск распространения COVID-19 за стойла животных минимальным.

Работник фермы в Нидерландах заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 от норки. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Схаутен в письме парламенту, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Подробностей о состоянии инфицированного не сообщается.

О вспышках на норковых фермах в Нидерландах впервые сообщили в апреле, когда работники заметили, что у некоторых животных было затрудненное дыханиеМинистр признала, что предыдущие рекомендации ее офиса о том, что люди могут заражать животных, но не наоборот, были неверными.

В то же время она заверила, что Институт общественного здравоохранения Нидерландов по-прежнему считает минимальной вероятность передачи патогена за пределы стойл и клеток с животными.

  • В конце марта власти Бельгии сообщали, что зафиксировали COVID-19 у кошки, которая заразилась коронавирусом от хозяина. Также, по данным ВОЗ, заражение коронавирусом собаки от хозяина выявлено в Гонконге.
  • 5 апреля положительные результаты тестов на коронавирус были получены у тигра в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке. Его сородичей сначала не собирались тестировать, поскольку для сбора их биоматериала нужна полная анестезия, а это стресс для животных.
  • 22 апреля в штате Нью-Йорк подтвердили заражение коронавирусом у двух домашних котов.
  • 23 апреля сообщалось, что В зоопарке Нью-Йорка коронавирусом заразились четыре тигра и три африканских льва.

Смотрите также: СOVID-19. Домашние коты могут заражать друг друга коронавирусом – исследование

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус животные норка COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 