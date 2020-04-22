Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В Нью-Йорке у двух домашних котов подтвержден COVID-19

Коронавирус. В Нью-Йорке у двух домашних котов подтвержден COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
22.04.2020, 23:59

В Нью-Йорке у двух домашних котов подтверждено заражение коронавирусной инфекцией и симптомы COVID-19

В американском штате Нью-Йорк у двух домашних котов подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

В CDC и в министерстве сельского хозяйства США полагают, эти коты могли заразиться болезнью от своих хозяев или от кого-то по соседству.

Животные живут в разных частях штата Нью-Йорк.

Первый кот проявил признаки болезни примерно через неделю после того, как у его хозяина была простуда.

У хозяина второго кота был диагностирован COVID-19 до того, как животное заболело. При этом в доме есть еще один кот, у которого нет симптомов коронавируса.

Состояние обоих заболевших котов – средней тяжести, предполагается, что скоро они выздоровеют.

Медики призывают людей не паниковать и не бояться домашних животных, поскольку не было зафиксировано ни одного случая заражения людей от животных.

Но на всякий случай владельцев домашних животных в США призвали не выпускать на улицу. А людей, зараженных коронавирусом, просят не гладить своих домашних животных и использовать во время общения с ними защитные маски.

  • В конце марта власти Бельгии сообщали, что зафиксировали COVID-19 у кошки, которая заразилась коронавирусом от хозяина. Также, по данным ВОЗ, заражение коронавирусом собаки от хозяина выявлено в Гонконге.
  • 6 апреля положительные результаты тестов на коронавирус были получены у тигра в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке.
Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус кошка животные нью-йорк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 