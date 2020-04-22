Коронавирус. В Нью-Йорке у двух домашних котов подтвержден COVID-19

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В американском штате Нью-Йорк у двух домашних котов подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

В CDC и в министерстве сельского хозяйства США полагают, эти коты могли заразиться болезнью от своих хозяев или от кого-то по соседству.

Животные живут в разных частях штата Нью-Йорк.

Первый кот проявил признаки болезни примерно через неделю после того, как у его хозяина была простуда.

У хозяина второго кота был диагностирован COVID-19 до того, как животное заболело. При этом в доме есть еще один кот, у которого нет симптомов коронавируса.

Состояние обоих заболевших котов – средней тяжести, предполагается, что скоро они выздоровеют.

Медики призывают людей не паниковать и не бояться домашних животных, поскольку не было зафиксировано ни одного случая заражения людей от животных.

Но на всякий случай владельцев домашних животных в США призвали не выпускать на улицу. А людей, зараженных коронавирусом, просят не гладить своих домашних животных и использовать во время общения с ними защитные маски.

В конце марта власти Бельгии сообщали , что зафиксировали COVID-19 у кошки, которая заразилась коронавирусом от хозяина. Также, по данным ВОЗ , заражение коронавирусом собаки от хозяина выявлено в Гонконге.

6 апреля положительные результаты тестов на коронавирус были получены у тигра в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке.