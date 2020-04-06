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Коронавирус впервые выявили у тигра. Что известно о COVID-19 у животных

Коронавирус впервые выявили у тигра. Что известно о COVID-19 у животных - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
06.04.2020, 06:53

Ожидается, что зараженный коронавирусом тигр выздоровеет. Больным COVID-19 рекомендуют не контактировать с домашними животными

У тигра из зоопарка в Нью-Йорке зафиксировали заражение коронавирусом. Это первый зарегистрированный случай среди этого вида животных, предает пресс-служба Министерства сельского хозяйства США.

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Тигра протестировали на коронавирус после того как у него, его сородичей и нескольких львов появились симптомы респираторного заболевания, в частности сухой кашель. Считается, что он заразился от больного COVID-19 сотрудника зоопарка, однако эпидемиологическое расследование еще продолжается.

Протестировали лишь одного тигра, поскольку сбор диагностических образцов у больших кошек требует общей анестезии. Так как у всех тигров и львов были одинаковые симптомы, лечащий ветеринар посчитал, что в интересах животных будет ограничить потенциальный риск общей анестезии одним тестом. Специалисты американской Инспекции здоровья животных и растений ожидают, что все больные хищники оправятся от недуга.

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Пока нет свидетельств о том, что большие коты или домашние животные могут быть разносчиками болезни среди людей. Медики также еще не владеют достаточным количеством данных, чтобы рассказать о механизме передачи вируса от человека к животным.

Тем не менее людям, которые болеют COVID-19, рекомендуют не контактировать с питомцем и переложить заботу о нем на другого члена семьи. Если это невозможно, то перед и после контакта с животным необходимо тщательно мыть руки, а также исключить с ним все обнимания, поцелуи, облизывания и другие ласки.

  • В конце марта власти Бельгии сообщали, что зафиксировали COVID-19 у кошки, которая заразилась коронавирусом от хозяина. Также, по данным ВОЗ, заражение коронавирусом собаки от хозяина выявлено в Гонконге.
  • На 6:00 6 апреля в мире выявлено 1 273 709 случаев заболевания среди людей, умерли 69 456 пациентов, выздоровели - 262 486.

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Марк Сировой
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