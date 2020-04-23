Коронавирус у животных. В зоопарке Нью-Йорка произошла вспышка COVID-19

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В зоопарке Бронкс американского города Нью-Йорк коронавирусом заразились еще семь больших кошек после того, как в начале месяца COVID-19 выявили у одного тигра. Об этом сообщает NBC News New York.

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Коронавирус выявили у четырех тигров и трех африканских львов.

Сначала в конце марта у первой инфицированной кошки - четырехлетнего малайского тигра по кличке Надя - появился сухой кашель и потеря аппетита. Результаты тестов Нади были готовы 5 апреля. К тому времени у шести животных, которые вскоре сдали положительный тест, были такие же симптомы.

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Сотрудники зоопарка говорят, что сейчас большие кошки уже пошли на поправку. Ведут себя и едят нормально. Их кашель также значительно уменьшился.

Чиновники зоопарка полагают, что они были заражены работником, который болел COVID-19 в бессимптомной форм.

Обществу охраны дикой природы (WCS) сообщает, что еще в четырех зоопарках были приняты профилактические меры, чтобы не допустить воздействия коронавируса на других животных.

В конце марта власти Бельгии сообщали , что зафиксировали COVID-19 у кошки, которая заразилась коронавирусом от хозяина. Также, по данным ВОЗ , заражение коронавирусом собаки от хозяина выявлено в Гонконге.

5 апреля положительные результаты тестов на коронавирус были получены у тигра в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке. Его сородичей сначала не собирались тестировать, поскольку для сбора их биоматериала нужна полная анестезия, что является стрессом для животных.

Вчера в штате Нью-Йорк подтвердили заражение коронавирусом у двух домашних котов.

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