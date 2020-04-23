Коронавирус у животных. В зоопарке Нью-Йорка произошла вспышка COVID-19

В зоопарке Бронкс американского города Нью-Йорк коронавирусом заразились еще семь больших кошек после того, как в начале месяца COVID-19 выявили у одного тигра. Об этом сообщает NBC News New York.
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Коронавирус выявили у четырех тигров и трех африканских львов.
Сначала в конце марта у первой инфицированной кошки - четырехлетнего малайского тигра по кличке Надя - появился сухой кашель и потеря аппетита. Результаты тестов Нади были готовы 5 апреля. К тому времени у шести животных, которые вскоре сдали положительный тест, были такие же симптомы.
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Сотрудники зоопарка говорят, что сейчас большие кошки уже пошли на поправку. Ведут себя и едят нормально. Их кашель также значительно уменьшился.
Чиновники зоопарка полагают, что они были заражены работником, который болел COVID-19 в бессимптомной форм.
Обществу охраны дикой природы (WCS) сообщает, что еще в четырех зоопарках были приняты профилактические меры, чтобы не допустить воздействия коронавируса на других животных.
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